Вбивство у Відні: посла України в Болгарії відсторонили через прідозру її сина, — Стерненко

Посла України в Болгарії Олесю Ілащук, ймовірно, тимчасово відсторонили від виконання обов’язків через справу, пов’язану з її родиною. Зокрема, її син підозрюється у вбивстві сина заступника мера Харкова.

Відомий український громадський та політичний діяч, блогер Сергій Стерненко повідомив, що суд взяв під варту пасинка Ілащук – Богдана Ринжука. У декларації посла він зазначений як син. За даними слідства, Ринжук підозрюється у вбивстві сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Відомо, що загиблий та Ринжук навчалися разом в одному з елітних вишів Відня.

Олеся Ілащук була призначена послом України в Болгарії за підтримки Андрія Єрмака, попри відсутність досвіду в дипломатичній сфері. До цього вона працювала консультантом із психології.

Публікація Сергія Стерненка в Telegram Фото: Скриншот

Окрім цього, 19 грудня в коментарі для "Укрінформу" Олеся Ілащук попросила утриматися від політичних трактувань та спекуляцій щодо затримання її сина, доки не буде отримано офіційних правових висновків.

Вона зазначила, що ситуація, пов'язана із затриманням її сина, повинна оцінюватися тільки на основі офіційних даних і судових рішень, а не на припущеннях чи емоційних коментарях.

"Мій син є повнолітнім громадянином України, має повну цивільну дієздатність і проходить усі необхідні правові процедури згідно з законами України та ЄС", — наголосила Ілащук. Вона також додала, що неправильно пов’язувати статус її сина з її дипломатичною службою або політизувати ситуацію.

Посол висловила сподівання, що висновки суспільства будуть зроблені на основі результатів офіційних перевірок та з урахуванням принципу презумпції невинуватості.

Що відомо про Олесю Іващук та її родину

Згідно з даними Єдиного державного реєстру, мати Богдана Ринжука заробляє мільйони гривень на рік на посаді посла України в Болгарії. Вона має статус надзвичайного і повноважного посла. У декларації Ілащук зазначено, що її син – Богдан Ринжук, який проходить підозрюваним у справі про вбивство сина заступника мера Харкова.

У 2024 році посол отримала 2,5 мільйона гривень заробітної плати в Міністерстві закордонних справ. Вона також володіє квартирою в Києві вартістю понад 3,6 мільйона гривень та має заощадження у гривні та доларах.

Нагадаємо, що 18 грудня суд взяв під варту підозрюваних у вбивстві сина заступника мера Харкова Даниїла Кузьміна — Олександра Агоєва та Богдана Ринжука — на 60 днів без права внесення застави.

Також Фокус писав, що у Відні 26 листопада знайшли тіло 21-річного хлопця на задньому сидінні повністю згорілого Mercedes. Згодом, ЗМІ припустили, що жертвою вбивства міг стати син заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.