Судья в Харькове сбила двух девушек на пешеходном переходе: ГБР открыло дело

Одной из пострадавших девушек 13 лет, другой — 14. СМИ сообщают, что за рулем авто была судья Валковского районного суда Харьковской области Алла Токмакова.

В Харькове судья совершила ДТП на пешеходном переходе — сбила двух школьниц. 19 декабря стало известно, что пострадавшие девушки в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Харьковская областная прокуратура.

Судья в Харькове сбила девушек на пешеходном переходе

Правоохранители не называют имени судьи, которая совершила аварию. Но личность женщины уже установили СМИ. Так, "Суспільне" сообщает, что за рулем легковушки находилась Алла Токмакова.

"Судья одного из районных судей Харьковской области, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигалась по улице Дудинской в направлении проспекта Любви Малой. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, который был обозначен дорожным знаком, она не сбавила скорость и не предоставила преимущество пешеходам, которые в это время переходили проезжую часть", — рассказала пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

Відео дня

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что пострадавшие девушки с тяжелыми телесными повреждениями были госпитализированы.

Александра, мать 14-летней Каролины, сообщила, что ее дочь после аварии на искусственной вентиляции легких, девочка имеет перелом черепа. Подружка Каролины, 13-летняя Оля, по данным городского совета, также в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители добавили, что сейчас "принимаются все необходимые процессуальные меры для сообщения судье о подозрении".

Предварительно установлено, что водитель была трезвой, отмечают в ГБР.

Разбитое в ДТП авто судьи Фото: Суспільне Харків

"Есть видео с камеры видеонаблюдения с АЗС, которая расположена недалеко от места происшествия, а именно ДТП. И это видео подтверждает, что девочки переходили дорогу по пешеходному переходу, водитель в это время не тормозила и ехала с такой скоростью, что совершила наезд на этих двух пострадавших", — рассказала Чирина.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, 17 декабря украинский футболист Василий Кравец, защитник клуба "Металлист 1925", вместе со своей семьей попал в масштабное дорожно-транспортное происшествие на Ровенщине.

Также в Прилуках произошло смертельное ДТП с участием полицейского автомобиля: в результате наезда погиб ребенок, а еще один человек получил травмы.