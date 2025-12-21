Черкасский ТЦК выложил неожиданную рекламу с бурятами: ее активно обсуждают люди (фото)

Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки выложил сообщение, в котором продемонстрировал бурятов в составе российской армии.

Реклама, на которой изображены буряты, призвана объяснить, чем может грозить уклонение от военной службы. Соответствующее сообщение на днях появилось на странице Черкасского областного ТЦК в Facebook.

На официальной странице учреждения разместили коллаж с двумя фотографиями бурятов в составе армии РФ, сделанные, судя по соответствующим знакам, во время полномасштабного вторжения.

"Не нравится ТЦК? Тогда мы идем к вам", — таким текстом сопровождается коллаж.

Черкасский ТЦК | реклама с бурятами в составе армии РФ

В тексте к самому сообщению говорится, что защита Украины — конституционная обязанность каждого гражданина. Также в ТЦК рассказали об "альтернативе уклонения" от службы в рядах ВСУ.

Відео дня

"Альтернатива уклонению существует — и она страшная: мобилизация в оккупационные войска", — говорится в заметке.

Также в ведомстве объяснили, что у военнообязанных граждан есть два выбора: или защищать страну, или "будет решать оккупант". Прежде всего защита родины — "это не о принуждении, а об ответственности", отметили в ТЦК.

Скриншот | сообщение на странице Черкасского ТЦК

Неожиданная реклама с бурятами вызвала реакцию у многих пользователей. Многие украинцы согласились с утверждением, другие же раскритиковали подобный способ смотивировать к военной службе.

Напомним, 20 декабря эксперты сервиса Kadroland объяснили, кому придется повторно пройти ВЛК в 2026 году.

Также 17 декабря в Киевском РТЦК Одессы сообщили, что мужчина хотел избежать призыва, из-за чего резал себе вены и бросался на людей с ножом.