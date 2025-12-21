Черкаський ТЦК виклав несподівану рекламу з бурятами: її активно обговорюють люди (фото)

Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виклав допис, у якому продемонстрував бурятів у складі російської армії.

Реклама, на якій зображені буряти, покликана пояснити, чим може загрожувати ухилення від військової служби. Відповідний допис днями з'явився на сторінці Черкаського обласного ТЦК у Facebook.

На офіційній сторінці установи розмістили колаж з двома фотографіями бурятів у складі армії РФ, зроблені, судячи з відповідних знаків, під час повномасштабного вторгнення.

"Нє нравітся ТЦК? Тогда ми ідьом к вам", — таким текстом супроводжується колаж.

Черкаський ТЦК | реклама з бурятами у складі армії РФ

У тексті до самого допису йдеться, що захист України — конституційний обов'язок кожного громадянина. Також у ТЦК розказали про "альтернативу ухилення" від служби у лавах ЗСУ.

"Альтернатива ухиленню існує — і вона страшна: мобілізація до окупаційних військ", — йдеться у дописі.

Також у відомстві пояснили, що у військовозобов'язаних громадян є два вибори: або захищати країну, або "вирішуватиме окупант". Передусім захист батьківщини — "це не про примус, а про відповідальність", наголосили у ТЦК.

Скриншот | допис на сторінці Черкаського ТЦК

Несподівана реклама з бурятами викликала реакцію у багатьох користувачів. Чимало українців погодилися з твердженням, інші ж розкритикували подібний спосіб змотивувати до військової служби.

