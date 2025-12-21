Объявлен первый уровень опасности: всю Украину сегодня накроет густой туман

В воскресенье, 21 декабря, по всей территории Украины будет наблюдаться сильный туман, из-за чего в ГСЧС предупреждают о возможной опасности на дорогах.

Из-за ухудшения погоды по Украине объявлен первый уровень опасности — "желтый". Об этом сообщили на странице ГСЧС в Telegram.

"21 декабря по территории всей страны будет наблюдаться туман. Видимость — 200-500 м", — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан быть осторожными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

Об ухудшении погоды также рассказали на странице ГСЧС в Ивано-Франковской области. Там уточнили, что густой туман охватил Украину ночью, и продолжит держаться в течение первой половины дня 21 декабря.

Гидрометцентр обнародовал накануне предупреждение для жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях.

"21 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Гидрометцентр | прогноз погоды в Киеве 21 декабря

Как вести себя во время сильного тумана

Густой туман создает особую опасность на дорогах. Он уменьшает зону видимости водителей и пешеходов, а также искажает восприятие скорости движения и расстояния до других объектов на дороге.

Ранее в ГСЧС рассказали, какие правила безопасности следует соблюдать водителям при сильном тумане:

придерживаться оптимальной скорости, чтобы видимое расстояние позволило сделать экстренную остановку;

увеличить дистанцию между транспортными средствами;

включать ближний свет;

двигаться по разметке, обозначенной на дорогах;

съезжать на обочину, если возникает полное отсутствие видимости на дороге.

Что касается пешеходов, то их призывают не пытаться перебегать дорогу, пропускать автомобили, не передвигаться по краю дороги и использовать светоотражающие элементы на одежде. Велосипедисты же должны сойти со своего транспорта и передвигаться пешком.

