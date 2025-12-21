Оголошено перший рівень небезпечності: всю Україну сьогодні накриє густий туман

У неділю, 21 грудня, по всій території України спостерігатиметься сильний туман, через що у ДСНС попереджають про можливу небезпеку на дорогах.

Через погіршення погоди по Україні оголошено перший рівень небезпечності — "жовтий". Про це повідомили на сторінці ДСНС у Telegram.

"21 грудня по території всієї країни спостерігатиметься туман. Видимість — 200–500 м", — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали громадян бути обережними на дорогах та дотримуватися правил безпеки.

Про погіршення погоди також розповіли на сторінці ДСНС у Івано-Франківській області. Там уточнили, що густий туман охопив Україну уночі, і продовжить триматися упродовж першої половини дня 21 грудня.

Гідрометцентр натомість оприлюднив напередодні попередження для мешканців Києва та області про небезпечні метеорологічні явища.

"21 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Гідрометцентр | прогноз погоди у Києві 21 грудня

Як поводитися під час сильного туману

Густий туман створює особливу небезпеку на дорогах. Він зменшує зону видимості водіїв та пішоходів, а також спотворює сприймання швидкості руху та відстані до інших об'єктів на дорозі.

Раніше у ДСНС розповіли, яких правил безпеки слід дотримуватися водіям при сильному тумані:

дотримуватися оптимальної швидкості, аби видима відстань дозволила зробити екстрену зупинку;

збільшити дистанцію між транспортними засобами;

вмикати ближнє світло;

рухатися по розмітках, позначених на дорогах;

з'їжджати на узбіччя, якщо виникає повна відсутність видимості на дорозі.

Що стосується пішоходів, то їх закликають не намагатися перебігати дорогу, пропускати автомобілі, не пересуватися краєм дороги та використовувати світловідбивні елементи на одязі. Велосипедисти ж повинні зійти зі свого транспорту та пересуватися пішки.

