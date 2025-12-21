Графики отключений электроэнергии на 22 декабря: где света не будет половину суток

В понедельник, 22 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений. Для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности.

Лимиты в Украине установлены из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Компания ДТЭК опубликовала графики отключения света для Днепропетровской и Киевской областей, а также Киева. В Одесской области после массированных атак ВС РФ наблюдается сложная ситуация в энергетике, поэтому в регионе в основном применяются не стабилизационные отключения, а сетевые ограничения света.

Энергетики запланировали от двух до трех отключений электроснабжения в течение суток. На Днепропетровщине у потребителей отключения будут достигать более 12 часов, а в столичном регионе по 9-10 часов.

Графики отключений света в Киеве на 22 декабря

Графики отключений света на 22 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 22 декабря для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 22 декабря

Графики отключений света на 22 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 22 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 22 декабря

Графики отключений света на 22 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 22 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Фокус писал, что вскоре в Украине могут сократить количество и продолжительность ограничений электроснабжения. Правительство дало задание до 24 декабря распространить среди потребителей до 1 ГВт электроэнергии.

Напомним, что в Днепре местные жители напали на группу энергетиков, которые приехали выключить свет в ручном режиме в один из домов. Дошло до рукоприкладства и причинения телесных повреждений должностным лицам.