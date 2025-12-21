Графіки відключень електроенергії на 22 грудня: де світла не буде пів доби

У понеділок, 22 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів запроваджені графіки обмеження потужності.

Ліміти в Україні встановлені через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. Про це повідомили в "Укренерго".

Компанія ДТЕК опублікувала графіки відключення світла для Дніпропетровської та Київської областей, а також Києва. В Одеській області після масованих атак ЗС РФ спостерігається складна ситуація в енергетиці, тож у регіоні здебільшого застосовуються не стабілізаційні відключення, а мережеві обмеження світла.

Енергетики запланували від двох до трьох відключень електропостачання впродовж доби. На Дніпропетровщині у споживачів відключення сягатимуть понад 12 годин, а у столичному регіоні по 9-10 годин.

Графіки відключень світла в Києві на 22 грудня

Графіки відключень світла на 22 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 22 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 22 грудня

Графіки відключень світла на 22 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 22 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 22 грудня

Графіки відключень світла на 22 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 22 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Фокус писав, що незабаром в Україні можуть скоротити кількість та тривалість обмежень електропостачання. Уряд дав завдання до 24 грудня розповсюдити серед споживачів до 1 ГВт електроенергії.

Нагадаємо, що у Дніпрі місцеві мешканці напали на групу енергетиків, які приїхали вимкнути світло у ручному режимі в один із будинків. Дійшло до рукоприкладства та заподіяння тілесних ушкоджень посадовим особам.