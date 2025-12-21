В Киеве энергетики символически подсветили Родину-Мать (фото)

Украинские энергетики символически подсветили монумент Родина-Мать. Скульптуру осветили национальными цветами и надписью "Світло тримається!".

В Киеве вечером подсветили монумент Родина-Мать, который расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщили в компании ДТЭК, которая обнародовала фотографии действа.

На фото показано, как "раскрасили" монументальную скульптуру, стоящую на холмах правого берега реки Днепр.

Родина-Мать Фото: ДТЭК Родина-Мать Фото: ДТЭК

Скульптуру подсветили в желто-голубых цветах. Также на нее вывели надпись "Світло тримається!".

Этим в ДТЭК подчеркнули, что Украина непременно победит тьму и напомнили о Дне энергетика, который будет отмечаться 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, что символически совпадает с самым коротким световым днем и самой длинной ночью года.

Отдельно в ДТЭК отметили, что во время световой проекции энергетики не использовали электроэнергию из сети.

В прошлом году в День энергетика в Киеве на корпусе разрушенного трансформатора состоялся показ документального фильма "Последний прометей Донбасса" режиссера Антона Штуки. Лента рассказывает о драматической работе украинских энергетиков Кураховской теплоэлектростанции.

Напомним, директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук хочет дарить каждому новорожденному в Киеве сертификат на подъем на высоту 36,6 м к монументу "Родина-мать". По его мнению, это должно создать связь между жителями столицы и главным ее символом.