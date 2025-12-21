У Києві енергетики символічно підсвітили Батьківщину-Мати (фото)

Українські енергетики символічно підсвітили монумент Батьківщина-Мати. Скульптуру освітили національними кольорами та написом "Світло тримається!".

У Києві ввечері підсвітили монумент Батьківщина-Мати, який розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Про це повідомили у компанії ДТЕК, яка оприлюднила світлини дійства.

На фото показано, як "розфарбували" монументальну скульптуру, що стоїть на пагорбах правого берега річки Дніпро.

Батьківщина-Мати Фото: ДТЕК Батьківщина-Мати Фото: ДТЕК

Скульптуру підсвітили у жовто-блакитних кольорах. Також на неї вивели напис "Світло тримається!".

Цим у ДТЕК наголосили, що Україна неодмінно переможе темряву та нагадали про День енергетика, який відзначатимуть 22 грудня, в день зимового сонцестояння, що символічно збігається з найкоротшим світловим днем ​​і найдовшою ніччю року.

Відео дня

Окремо у ДТЕК зауважили, що під час світлової проєкції енергетики не використовували електроенергію з мережі.

Минулого року в День енергетика в Києві на корпусі зруйнованого трансформатора відбувся показ документального фільму "Останній прометей Донбасу" режисера Антона Штуки. Стрічка розповідає про драматичну роботу українських енергетиків Курахівської теплоелектростанції.

Нагадаємо, директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук хоче дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом на висоту 36,6 м до монумента "Батьківщина-мати". На його думку, це має створити зв'язок між мешканцями столиці та головним її символом.