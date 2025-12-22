В центре Харькова появилась первая пешеходная улица: чем она особенная (фото)

В Харькове открыли первую пешеходную улицу — обновленную Лопанскую набережную в центре города. Теперь харьковчане могут прогуливаться по новому скверу, фотографироваться в праздничных фотозонах и наслаждаться отдыхом без автомобилей.

Как сообщает корреспондент издания "Думки", 22 декабря в Харькове официально открыли доступ к капитально отремонтированной Лопанской набережной. Ранее эта территория была заброшена: здесь располагалось заброшенное кафе и чаша старого фонтана.

Набережную в Харькове украсили к Новому году Фото: "Думка"

В центре набережной, вблизи перекрестка с улицей Полтавский Шлях, обустроен новый сквер. Здесь установили современные скамейки, урны, высадили кусты и деревья, организовали зеленые зоны и новую систему освещения. Фасад углового здания на набережной со стороны Полтавского Шляха украшен баннером с изображением ребенка в стиле бразильского художника Эдуардо Коба.

Набережная открывается специально к зимним праздникам: здесь установлена празднично украшенная елка, обустроены фотозоны и автокофейни. Проезд автомобилей по набережной, кроме служебного транспорта, запрещен, поэтому прогулки являются безопасными и комфортными для жителей и гостей города.

Набережную в Харькове украсили к Новому году Фото: "Думка"

Над всей территорией смонтировано современное освещение, вдоль прогулочной части расположены скамейки с урнами, и в целом, это создает уютную атмосферу для отдыха в центре Харькова.

Напомним, что вокруг Харькова начали обустраивать антидронные коридоры для защиты логистических маршрутов от атак российских дронов.

