У центрі Харкова з'явилася перша пішохідна вулиця: чим вона особлива (фото)

У Харкові відкрили першу пішохідну вулицю — оновлену Лопанську набережну в центрі міста. Відтепер харків’яни можуть прогулюватися новим сквером, фотографуватися у святкових фотозонах та насолоджуватися відпочинком без автомобілів.

Як повідомляє кореспондент видання "Думки", 22 грудня у Харкові офіційно відкрили доступ до капітально відремонтованої Лопанської набережної. Раніше ця територія була занедбана: тут розташовувалося покинуте кафе та чаша старого фонтану.

Набережну у Харкові прикрасили до Нового року Фото: "Думка"

У центрі набережної, поблизу перехрестя з вулицею Полтавський Шлях, облаштовано новий сквер. Тут встановили сучасні лави, урни, висадили кущі та дерева, організували зелені зони та нову систему освітлення. Фасад кутової будівлі на набережній зі сторони Полтавського Шляху прикрашений банером із зображенням дитини у стилі бразильського художника Едуардо Коба.

Набережна відкривається спеціально до зимових свят: тут встановлена святково прикрашена ялинка, облаштовані фотозони та автокав’ярні. Проїзд автомобілів по набережній, окрім службового транспорту, заборонений, тому прогулянки є безпечними та комфортними для мешканців та гостей міста.

Набережну у Харкові прикрасили до Нового року Фото: "Думка"

Над усією територією змонтоване сучасне освітлення, вздовж прогулянкової частини розташовані лави з урнами, і загалом, це створює затишну атмосферу для відпочинку у центрі Харкова.

Нагадаємо, що навколо Харкова почали облаштовувати антидронові коридори для захисту логістичних маршрутів від атак російських дронів.

