"Пьяное" ранение на охоте: замглавы Николаевского облсовета ответил на обвинения

Накануне в СМИ появилась информация о том, что якобы заместитель председателя Николаевского областного совета Денис Андреев получил огнестрельное ранение бедра во время отдыха на охоте.

Вместе с ним на отдыхе были высокопоставленные чиновники Николаевской области, в том числе глава облсовета, утверждало издание "Информатор". В материале говорилось, что во время отдыха все участники истории якобы употребляли спиртное.

"В результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием произошел выстрел, после которого Денис Андреев получил ранение в область бедра. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение города Вознесенск, где ему оказывают необходимую помощь", – отмечали авторы.

Со ссылкой на источники, они также отметили, что теперь чиновники все якобы пытаются представить как ранение, полученное вследствие боевых действий, "в том числе из-за оформления соответствующих документов".

В полиции Николаевкой области заявили, что проводят проверку информации об огнестрельном ранении мужчины во время охоты. Об инциденте правоохранители узнали из соцсетей.

"Полицейские зарегистрировали информацию о произошедшем в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, после чего будет предоставлена ​​правовая квалификация согласно действующему законодательству", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что никаких заявлений об ранении граждан во время охоты в Вознесенском районе к ним в течение 20-21 декабря не поступало.

Николаевский областной совет официально ситуацию не комментировал, однако высказался сам Денис Андреев. По его словам, никакого пьяного ранения не было.

"Я действительно 20 декабря в свой выходной день со своими друзьями был на охоте в Вознесенском районе. Это было привычное утро перед охотой, мы ждали егеря для заполнения документов. Егерь задерживался по другим делам, поэтому я решил осмотреть окружающую местность (там был очень хороший стал с дамбой). Проходя мимо дамбы, я поскользнулся, так как было очень влажно, и упал с дамбы на остатки железобетонных конструкций дамбы, проткнув при падении бедро", – написал он в соцсети.

Мужчина позвал друзей, которые оказали ему первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Там ему обработали рану, взяли анализы и отправили в стационар.

"На следующий день, учитывая мое положительное состояние, я отпросился у врача покинуть больницу, так как у меня был день рождения и меня ждали дома родные мне люди. Вот и все. Без сенсаций", – объяснил чиновник.

Информацию о себе в СМИ он назвал "грязным заказным пиаром".

Денисенко также прокомментировал видео отдыха с друзьям в бане, которое "гуляет" по сети:

"Оно было снято еще в начале 2023 года моим знакомым Сергеем Спрынчаком у него дома на его день рождения, кстати, не в бане, а в бассейне. По каким мотивам и с какой целью он распространил это видео без моего согласия и согласия еще одного моего друга, спросите у него".

