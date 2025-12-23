"П'яне" поранення на полюванні: заступник голови Миколаївської облради відповів на звинувачення

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв отримав вогнепальне поранення стегна під час відпочинку на полюванні.

Разом із ним на відпочинку були високопоставлені чиновники Миколаївської області, зокрема голова облради, стверджувало видання "Інформатор". У матеріалі йшлося, що під час відпочинку всі учасники історії нібито вживали спиртне.

"Унаслідок необережного поводження з вогнепальною зброєю стався постріл, після якого Денис Андрєєв отримав поранення в область стегна. Потерпілого доставили до медичного закладу міста Вознесенськ, де йому надають необхідну допомогу", — зазначали автори.

З посиланням на джерела, вони також зазначили, що тепер чиновники все нібито намагаються представити як поранення, отримане внаслідок бойових дій, "зокрема через оформлення відповідних документів".

Відео дня

У поліції Миколаївської області заявили, що проводять перевірку інформації про вогнепальне поранення чоловіка під час полювання. Про інцидент правоохоронці дізналися із соцмереж.

"Поліцейські зареєстрували інформацію про подію в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі співробітники поліції проводять перевірку, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством", — ідеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що жодних заяв про поранення громадян під час полювання у Вознесенському районі до них протягом 20-21 грудня не надходило.

Миколаївська обласна рада офіційно ситуацію не коментувала, проте висловився сам Денис Андрєєв. За його словами, жодного "п'яного" поранення не було.

"Я дійсно 20 грудня у свій вихідний день зі своїми друзями був на полюванні у Вознесенському районі. Це був звичний ранок перед полюванням, ми чекали єгеря для заповнення документів. Єгер затримувався в інших справах, тому я вирішив оглянути навколишню місцевість (там був дуже гарний став із дамбою). Проходячи повз дамбу, я послизнувся, бо було дуже волого, і впав із дамби на залишки залізобетонних конструкцій дамби, проткнувши під час падіння стегно", — написав він у соцмережі.

Чоловік покликав друзів, які надали йому першу медичну допомогу і відвезли в лікарню. Там йому обробили рану, взяли аналізи і відправили в стаціонар.

"Наступного дня, з огляду на мій позитивний стан, я відпросився у лікаря покинути лікарню, бо в мене був день народження і на мене чекали вдома рідні мені люди. Ось і все. Без сенсацій", — пояснив чиновник.

Інформацію про себе у ЗМІ він назвав "брудним замовним піаром".

Денисенко також прокоментував відео відпочинку з друзям у лазні, яке "гуляє" мережею:

"Воно було знято ще на початку 2023 року моїм знайомим Сергієм Спринчаком у нього вдома на його день народження, до речі, не в лазні, а в басейні. З яких мотивів і з якою метою він розповсюдив це відео без моєї згоди і згоди ще одного мого друга, спитайте в нього".

Нагадаємо, трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. Гроші вони витрачали на відпочинок, родичів і навіть хрестини дітей.

Також повідомлялося, що під Черніговом поліцейського застрелив колега на полюванні.