До 13 градусов мороза и метель: как изменится погода в Украине 26 декабря

26 декабря Украину охватит сложная погодная ситуация: на большинстве территории страны прогнозируют снег, сильный ветер и метели. Метеорологи также предупреждают о гололедице на дорогах и заметном потеплении днем в большинстве регионов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, атмосферные фронты принесут снег почти по всей территории страны. Наименьшая вероятность осадков ожидается в западных областях. Из-за сильных порывов северо-западного ветра, которые будут достигать 15-20 м/с, на дорогах будет образовываться гололедица, а метели усилят сложность погодных условий. Дневные температуры по всей Украине будут колебаться от 3° мороза до 2° тепла, тогда как в Карпатах и на Прикарпатье ночью ожидается до 13° мороза.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, погода 26 декабря будет иметь ярко выраженный зимний характер. В ночные часы в северных, восточных и центральных областях ожидается снег, днем осадки охватят большинство регионов страны, кроме крайнего запада. Сильные порывы ветра будут вызывать метели и затруднять передвижение транспорта, а гололедица на дорогах будет делать передвижение опасным.

Прогноз погоды в Украине 26 декабря Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода в Киевской области и столице

В Киевской области и столице прогнозируют облачную погоду с умеренным снегом ночью и небольшим днем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, что также будет вызывать метели. Температура ночью Киевской области составит 4-9° мороза, днем 0-5° мороза. Зато в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.

Более того, в этот день метеорологи объявили желтый уровень опасности по всей стране. Они предостерегают, что сложные погодные условия могут привести к осложнениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении автомобильного и общественного транспорта.

25 декабря метеорологи объявили желтый уровень опасности по всей стране Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что лыжный сезон в Карпатах оказался под угрозой срыва из-за нетипично теплой зимы и отсутствия устойчивых морозов. По состоянию на середину декабря ни один из ведущих горнолыжных курортов страны не смог полноценно начать работу лыжных трасс.

Также Фокус писал, что с 23 декабря Украину накроет резкое похолодание: ожидаются снегопады, морозные ночи и скользкие дороги.