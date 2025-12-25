До 13 градусів морозу та хуртовина: як зміниться погода в Україні 26 грудня

26 грудня Україну охопить складна погодна ситуація: на більшості території країни прогнозують сніг, сильний вітер та хуртовини. Метеорологи також попереджають про ожеледицю на дорогах та помітне потепління вдень у більшості регіонів.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, атмосферні фронти принесуть сніг майже по всій території країни. Найменша ймовірність опадів очікується у західних областях. Через сильні пориви північно-західного вітру, що досягатимуть 15-20 м/с, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а хуртовини посилять складність погодних умов. Денні температури по всій Україні коливатимуться від 3° морозу до 2° тепла, тоді як у Карпатах та на Прикарпатті вночі очікується до 13° морозу.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, погода 26 грудня матиме яскраво виражений зимовий характер. У нічні години у північних, східних та центральних областях очікується сніг, вдень опади охоплять більшість регіонів країни, окрім крайнього заходу. Сильні пориви вітру спричинятимуть хуртовини та ускладнюватимуть пересування транспорту, а ожеледиця на дорогах робитиме пересування небезпечним.

Прогноз погоди в Україні 26 грудня Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Київській області та столиці

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з помірним снігом вночі та невеликим удень. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями з поривами до 15-20 м/с, що також спричинятиме хуртовини. Температура вночі на Київщині становитиме 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. Натомість у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

Ба більше, цього дня метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності по всій країні. Вони застерігають, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнень у роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також у русі автомобільного та громадського транспорту.

25 грудня метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності по всій країні Фото: Укргідрометцентр

