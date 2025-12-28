В Черкассах люди застряли на колесе обозрения в мороз: что стало причиной (видео)

Колесо обозрения в Черкассах внезапно перестало работать, когда на нем были люди. Все произошло в морозную погоду.

По крайней мере так утверждает героиня видео, опубликованного в Telegram-канале "Черкассы INFO Умань".

На видео девушка сидит в открытой кабинке колеса обозрения, и, как следует из подписи, на улице – шесть градусов мороза. Она пытается узнать, как долго ей еще сидеть на холоде, поскольку, судя по видео, одета она явно не для длительного пребывания на морозе. На вершине колеса девушка провела не менее 20 минут.

Причиной остановки колеса стало отключение электроэнергии. Сколько всего людей было на аттракционе, не уточняется.

В Черкассах 26-метровое колесо обозрения находится в парке "Сосновый Бор". Оно открылось в 2019 году. Согласно информации на сайте Cherkago, работает этот аттракцион не только в теплую погоду, но и при минусовых температурах до -5 градусов.

Відео дня

С мэрии видео с колесом обозрения никак не комментировали.

В 2019 году руководство КП "Дирекция парков" сообщало, что колесо обозрения имеет 20 кабинок, половина из которых – закрытого типа, что позволяет кататься на нем и зимой в случае благоприятных погодных условий.

Вечером 24 декабря Черкассы оказались под ударом российских оккупантов. Целились в гражданскую инфраструктуру и городское кладбище. В результате атаки повреждено более 150 могил, два учебных заведения, общежитие, объекты коммунальной собственности, здание частного предприятия, гаражный кооператив.

Мэр Черкасс Андрей Бондаренко – о последствиях атаки ВС РФ

Также вследствие предыдущих атак в городе повреждены почти 80 домов, части из которых требуется капитальный ремонт.

Напомним, колесо обозрения на Контрактовой площади в столице могут закрыть из-за неудовлетворительного состояния деревянных брусьев, на которых держится конструкция.

Ранее сообщалось, что аналогичная ситуации в Черкассах история имела место в прошлом году в Ивано-Франковске, где обесточивание также остановило колесо обозрение. Правда, там это произошло в июне.