У Черкасах люди застрягли на колесі огляду в мороз: що стало причиною (відео)

Колесо огляду в Черкасах раптово перестало працювати, коли на ньому були люди. Усе сталося в морозну погоду.

Принаймні так стверджує героїня відео, опублікованого в Telegram-каналі "Черкаси INFO Умань".

На відео дівчина сидить у відкритій кабінці колеса огляду, і, як випливає з підпису, на вулиці — шість градусів морозу. Вона намагається дізнатися, як довго їй ще сидіти на холоді, оскільки, судячи з відео, одягнена вона явно не для тривалого перебування на морозі. На вершині колеса дівчина провела щонайменше 20 хвилин.

Причиною зупинки колеса стало відключення електроенергії. Скільки всього людей було на атракціоні, не уточнюють.

У Черкасах 26-метрове колесо огляду розташоване в парку "Сосновий Бір". Воно відкрилося 2019 року. Згідно з інформацією на сайті Cherkago, працює цей атракціон не тільки в теплу погоду, а й за мінусових температур до -5 градусів.

З мерії відео з колесом огляду ніяк не коментували.

У 2019 році керівництво КП "Дирекція парків" повідомляло, що колесо огляду має 20 кабінок, половина з яких — закритого типу, що дає змогу кататися на ньому і взимку в разі сприятливих погодних умов.

Увечері 24 грудня Черкаси опинилися під ударом російських окупантів. Цілилися в цивільну інфраструктуру та міське кладовище. Унаслідок атаки пошкоджено понад 150 могил, два навчальні заклади, гуртожиток, об'єкти комунальної власності, будівлю приватного підприємства, гаражний кооператив.

Мер Черкас Андрій Бондаренко — про наслідки атаки ЗС РФ

Також унаслідок попередніх атак у місті пошкоджено майже 80 будинків, частина з яких потребує капітального ремонту.

Нагадаємо, колесо огляду на Контрактовій площі в столиці можуть закрити через незадовільний стан дерев'яних брусів, на яких тримається конструкція.

Раніше повідомлялося, що аналогічна ситуації в Черкасах історія мала місце торік в Івано-Франківську, де знеструмлення також зупинило колесо огляду. Щоправда, там це сталося в червні.