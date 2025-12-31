Новый год без салютов: в полиции напомнили о запрете пиротехники и предложили альтернативу

В Национальной полиции Украины напомнили, что использование фейерверков и салютов в новогоднюю ночь остается строго запрещенным и может иметь серьезные правовые последствия. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность — вплоть до пяти лет ограничения свободы.

Как сообщила в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во время новогодних праздников.

По ее словам, несмотря на то, что многие полицейские сейчас непосредственно участвуют в отпоре вооруженной агрессии РФ на передовой, полиция по всей стране будет работать в традиционном для праздников усиленном режиме. В частности, речь идет об увеличенном количестве патрулей на автодорогах, вблизи культовых сооружений, а также в местах массового скопления людей — возле новогодних елок и других локаций, где возможно пребывание граждан.

Відео дня

Пресс-секретарь Нацполиции отметила, что новогодняя ночь не является исключением из общих правил безопасности. Все установленные ограничения, в частности комендантский час, остаются в силе и подлежат обязательному выполнению.

Комментируя возможные угрозы со стороны врага, Юлия Гирдвилис отметила, что предусмотреть действия РФ заранее крайне сложно из-за коварного характера агрессора. В то же время она напомнила, что украинцы уже имеют опыт жизни в условиях постоянной опасности, поэтому главное правило остается неизменным — в случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в укрытия.

Отдельное внимание во время эфира было уделено теме использования пиротехники. Пресс-секретарь Нацполиции напомнила, что на территории Украины действует полный законодательный запрет на применение фейерверков, салютов и других пиротехнических средств, который не имеет никаких территориальных исключений.

По ее словам, в предыдущие годы фиксировались единичные случаи нарушения этого запрета. В каждом из них правоохранители реагировали и привлекали виновных лиц к ответственности — как административной, так и уголовной.

Более того, Юлия Гердвиллис объяснила в комментарии журналистке, что за административное правонарушение предусмотрено наложение штрафа. В случае же уголовной ответственности санкции значительно строже — согласно статье 296 Уголовного кодекса Украины, нарушителям может грозить наказание вплоть до пяти лет ограничения свободы.

В Национальной полиции в очередной раз призывают граждан воздержаться от любого использования пиротехники. Правоохранители отмечают, что звуки взрывов могут вызывать панику среди населения, которое и без того находится в состоянии постоянного стресса из-за воздушных тревог и обстрелов, а также представляют реальную опасность для окружающих.

Кроме того, в полиции просят украинцев быть ответственными, внимательными и с уважением относиться к военным и правоохранителям, которые ежедневно защищают страну и обеспечивают порядок в тылу.

"Главное правило остается неизменным: реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие, чтобы уберечь себя и своих близких", — подытожила пресс-секретарь Национальной полиции Украины.

Что можно использовать вместо салютов в новогоднюю ночь

Как сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на заместителя начальника Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Викторию Пономареву, в Украине остается в силе общий запрет на использование фейерверков, салютов и петард, в том числе в новогоднюю ночь. В то же время гражданам разрешено применять хлопушки и бенгальские огни.

За нарушение правил тишины предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 255 гривен, а для должностных лиц и ФОП — до 510 гривен. Кроме этого, использование пиротехники может расцениваться как хулиганство, что влечет за собой штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, что в апреле в Киеве во время комендантского часа мужчина запустил салют из окна многоэтажки. В результате этого поступка, ему грозило до пяти лет ограничения свободы.

Также Фокус писал, что комендантский час в новогоднюю ночь останется без изменений и будет действовать с 24:00 до 5:00. Также в КОВА напомнили о запрете использования пиротехники и фейерверков.