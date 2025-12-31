Новий рік без салютів: у поліції нагадали про заборону піротехніки та запропонували альтернативу

У Національній поліції України нагадали, що використання феєрверків і салютів у новорічну ніч залишається суворо забороненим і може мати серйозні правові наслідки. Порушникам загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність — аж до п’яти років обмеження волі.

Як повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, правоохоронні органи мають достатньо сил і засобів, аби забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час новорічних свят.

За її словами, попри те, що багато поліцейських нині безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ на передовій, поліція по всій країні працюватиме у традиційному для свят посиленому режимі. Зокрема, йдеться про збільшену кількість патрулів на автошляхах, поблизу культових споруд, а також у місцях масового скупчення людей — біля новорічних ялинок та інших локацій, де можливе перебування громадян.

Відео дня

Речниця Нацполіції наголосила, що новорічна ніч не є винятком із загальних правил безпеки. Усі встановлені обмеження, зокрема комендантська година, залишаються чинними та підлягають обов’язковому виконанню.

Коментуючи можливі загрози з боку ворога, Юлія Гірдвіліс зазначила, що передбачити дії РФ наперед украй складно через підступний характер агресора. Водночас вона нагадала, що українці вже мають досвід життя в умовах постійної небезпеки, тож головне правило залишається незмінним — у разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно прямувати до укриттів.

Окрему увагу під час ефіру було приділено темі використання піротехніки. Речниця Нацполіції нагадала, що на території України діє повна законодавча заборона на застосування феєрверків, салютів та інших піротехнічних засобів, яка не має жодних територіальних винятків.

За її словами, у попередні роки фіксувалися поодинокі випадки порушення цієї заборони. У кожному з них правоохоронці реагували та притягували винних осіб до відповідальності — як адміністративної, так і кримінальної.

Ба більше, Юлія Гердвілліс пояснила у коментарі журналістці, що за адміністративне правопорушення передбачено накладення штрафу. У разі ж кримінальної відповідальності санкції значно суворіші — відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України, порушникам може загрожувати покарання аж до п’яти років обмеження волі.

У Національній поліції вкотре закликають громадян утриматися від будь-якого використання піротехніки. Правоохоронці наголошують, що звуки вибухів можуть спричиняти паніку серед населення, яке і без того перебуває у стані постійного стресу через повітряні тривоги та обстріли, а також становлять реальну небезпеку для оточуючих.

Крім того, у поліції просять українців бути відповідальними, уважними та з повагою ставитися до військових і правоохоронців, які щодня захищають країну та забезпечують порядок у тилу.

"Головне правило залишається незмінним: реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття, аби вберегти себе і своїх близьких", — підсумувала речниця Національної поліції України.

Що можна використовувати замість салютів у новорічну ніч

Як повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на заступницю начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторію Пономарьову, в Україні залишається чинною загальна заборона на використання феєрверків, салютів і петард, у тому числі в новорічну ніч. Водночас громадянам дозволено застосовувати хлопавки та бенгальські вогні.

За порушення правил тиші передбачена адміністративна відповідальність у вигляді попередження або штрафу до 255 гривень, а для посадових осіб і ФОПів — до 510 гривень. Окрім цього, використання піротехніки може розцінюватися як хуліганство, що тягне за собою штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у квітні в Києві під час комендантської години чоловік запустив салют із вікна багатоповерхівки. В результаті цього вчинку, йому загрожувало до п’яти років обмеження волі.

Також Фокус писав, що комендантська година в новорічну ніч залишиться без змін та діятиме з 24:00 до 5:00. Також у КОВА нагадали про заборону використання піротехніки та феєрверків.