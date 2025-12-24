Чи діятиме комендантська година в новорічну ніч на Київщині: відповідь КОВА

В Київській обласній військовій адміністрації розповіли, як пройдуть новорічні свята в Україні. Зокрема, чи буде скасовано комендантську годину.

На території Київської області комендантська година в новорічну ніч діє з 24:00 до 5:00 — вона залишається без змін. Також заборонене використання піротехніки та феєрверків. Про це Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, написав у Facebook.

Калашник наголосив, що в умовах обмежених ресурсів важливим є відповідальне ставлення до споживання електроенергії та закликав до "стриманого" використання святкової ілюмінації, гірлянд і зовнішнього декоративного освітлення у період різдвяних та новорічних свят. Адже економне споживання сьогодні — це внесок у стабільну роботу енергосистеми та зменшення ризиків додаткових обмежень.

Відео дня

Також розглянули питання порядку та безпеки під час святкових днів. На території Київської області діє комендантська година з 24:00 до 5:00 — вона залишається без змін. Використання піротехніки та феєрверків заборонене.

"У нинішніх умовах гучні вибухи можуть бути сприйняті як загроза, провокувати паніку серед людей і створювати додаткове навантаження на екстрені служби, які мають реагувати на реальні виклики", - повідомив Калашник.

За його словами, проведення масових заходів можливе виключно з дотриманням усіх безпекових вимог, визначених воєнним станом, з обов’язковим урахуванням наявності укриттів та можливості оперативного реагування у разі загроз.

"Усі ухвалені рішення спрямовані на одне — щоб Київщина пройшла святковий період спокійно та безпечно, зберігаючи стійкість регіону й захист людей", – повідомили в КОВА

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чи буде Різдво 2025 вихідним, чи робочим днем.

Також ми повідомляли, що першою зіркою, яка засяє в небі над Україною, стане Капелла, яка розташована в сузір'ї Візничого.