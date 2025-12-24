Будет ли действовать комендантский час в новогоднюю ночь на Киевщине: ответ КОВА

В Киевской областной военной администрации рассказали, как пройдут новогодние праздники в Украине. В частности, будет ли отменен комендантский час.

На территории Киевской области комендантский час в новогоднюю ночь действует с 24:00 до 5:00 — он остается без изменений. Также запрещено использование пиротехники и фейерверков. Об этом Николай Калашник, председатель Киевской областной государственной администрации, написал в Facebook.

Калашник отметил, что в условиях ограниченных ресурсов важно ответственное отношение к потреблению электроэнергии и призвал к "сдержанному" использованию праздничной иллюминации, гирлянд и внешнего декоративного освещения в период рождественских и новогодних праздников. Ведь экономное потребление сегодня — это вклад в стабильную работу энергосистемы и уменьшение рисков дополнительных ограничений.

Также рассмотрели вопросы порядка и безопасности во время праздничных дней. На территории Киевской области действует комендантский час с 24:00 до 5:00 — он остается без изменений. Использование пиротехники и фейерверков запрещено.

"В нынешних условиях громкие взрывы могут быть восприняты как угроза, провоцировать панику среди людей и создавать дополнительную нагрузку на экстренные службы, которые должны реагировать на реальные вызовы", — сообщил Калашник.

По его словам, проведение массовых мероприятий возможно исключительно с соблюдением всех требований безопасности, определенных военным положением, с обязательным учетом наличия укрытий и возможности оперативного реагирования в случае угроз.

"Все принятые решения направлены на одно — чтобы Киевщина прошла праздничный период спокойно и безопасно, сохраняя устойчивость региона и защиту людей", — сообщили в КОВА

