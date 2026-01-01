Написать письмо Санта-Клаусу можно будет на украинском языке: детали

Украинский добавят в перечень языков, которые используются в переписке с Санта-Клаусом.

Посольство Украины в Финляндии получило ответ от Кати Тервонен, руководительницы Почтового отделения Санта-Клауса, которая информирует, что Офис и Почтовое отделение Санта-Клауса полностью поддерживают инициативу отправки писем на украинском языке и от Санта-Клауса, сообщило Министерство иностранных дел Украины Уполномоченной по защите государственного языка Елене Ивановской.

Еще в сентябре 2025 года Ивановская обратилась во внешнеполитическое ведомство по инициативе граждан с просьбой обеспечить для украинских детей ответы от Санта-Клауса на родном языке.

"Почтовое отделение Санта-Клауса начинает соответствующие меры с тем, чтобы в кратчайшие сроки добавить украинский язык в перечень языков, используемых в переписке с Санта Клаусом", – сообщается на странице языкового омбудсмана.

В результате это нововведения Санта Клаус и почтовые эльфы будут рады получить письма от украинских детей, а украинские дети могут писать свои письма Санта Клаусу на родном языке.

"Чрезвычайно важно, что даже в таких, казалось бы, символических вещах, как рождественская почта от Санта-Клауса, учитывается право украинских детей получать рождественские поздравления на государственном языке. Такие инициативы демонстрируют солидарность с Украиной и понимание, насколько важно украинским детям получить письма от Санта-Клауса на родном языке", – подчеркнула Ивановская.

