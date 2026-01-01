Написати листа Санта-Клаусу можна буде українською мовою: деталі

Українську додадуть до переліку мов, які використовуються в листуванні з Санта-Клаусом.

Посольство України у Фінляндії отримало відповідь від Каті Тервонен, очільниці Поштового відділення Санта-Клауса, яка інформує, що Офіс та Поштове відділення Санта-Клауса повністю підтримують ініціативу відправлення листів українською мовою та від Санта-Клауса, повідомило Міністерство закордонних справ України уповноваженій із захисту державної мови Олені Івановській.

Ще у вересні 2025 року Івановська звернулася до зовнішньополітичного відомства з ініціативи громадян із проханням забезпечити для українських дітей відповіді від Санта-Клауса рідною мовою.

"Поштове відділення Санта-Клауса розпочинає відповідні заходи для того, щоб у найкоротші строки додати українську мову до переліку мов, які використовуються в листуванні з Санта-Клаусом", — повідомляється на сторінці мовної омбудсманки.

У результаті цього нововведення Санта-Клаус і поштові ельфи будуть раді отримати листи від українських дітей, а українські діти можуть писати свої листи Санта-Клаусу рідною мовою.

"Надзвичайно важливо, що навіть у таких, здавалося б, символічних речах, як різдвяна пошта від Санта-Клауса, враховується право українських дітей отримувати різдвяні привітання державною мовою. Такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта-Клауса рідною мовою", — наголосила Івановська.

