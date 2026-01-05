Женщина обзывала ветерана "мариупольским москалем" и распылила баллончик: что произошло (видео)

Депутат Львовского городского совета Тарас Репицкий заявил, что ветерана Андрея Кулька, который провел 21 месяц в плену после защиты Мариуполя, "целенаправленно и сознательно залили баллоном". Вероятная нападающая утверждает, что первой не начинала и уважает военных, которые ведут себя достойно.

Причиной конфликта стало то, что соседка Анна-Мария Курило якобы выставила четыре пакета со свежим мусором на лестничную клетку. Мусор при этом имел "очень неприятный запах" и собирал мух. Из-за того, что в общем коридоре начало вонять, Кулько вместе с невестой решил написать объявление для женщины. Текст с вежливой просьбой все забрать и выбросить или ликвидировать повесили на двери и сами пакеты. Об этом говорится в публикации Репицкого от 4 января.

В 01:10 соседка вернулась домой и увидела объявление. После этого она начала настойчиво кричать в дверь. По словам ветерана, ситуация дошла "до крайнего предела", и начался словесный конфликт.

"Несколько раз обозвала меня "мариупольским м*скалем", утверждала, что я не находился на самом деле в плену, потому что у меня есть ноги-руки. И вообще, "почему я не воюю"? Позже начала мне угрожать, что сделает мне что-то, когда увидит собственными глазами. Я открыл дверь, и она очень неожиданно и внезапно запшикала мне перцем в глаза. Этот человек является неадекватным, издевается над собаками, с которыми живет", — заявил Кулько.

Львовский депутат отметил, что Курило знала о службе и пребывании в плену своего оппонента. Кроме того, она понимала, что защитник до сих пор проходит психологическую реабилитацию и адаптацию. Пострадавший написал заявление в полицию.

"К сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с проблемой ненадлежащего восприятия отдельными лицами воинов, которые возвращаются с войны (а особенно из плена). Люди, которые презирают наших воинов, должны получить пренебрежение самого общества", — подчеркнул Репицкий.

Невеста ветерана Кристина Гадзало также рассказала об инциденте, который произошел ночью на 4 января. Она показала видео с камер в подтверждение того, что соседка ломилась к ним в квартиру и кричала оскорбления, после чего залила ему глаза из баллончика.

Гадзало выразила надежду, что благодаря полиции женщина получит свое наказание. Она отметила, что является племянницей Курило, но при этом они — чужие друг другу люди.

Сама предполагаемая нападающая, подписанная в соцсетях как Анна, заявила, что ветеран "осмелился послать ее".

"Это по-мужски? По-военному? Как вы думаете, людишки? Я ему по глазам перцовым баллончиком дала, чтобы знал, как открывать рот к девушке и посылать", — отметила она.

Соседка утверждает, что ветеран натравил на нее друзей, чтобы те "позорные комменты писали". Его поведение она описала как детское и жалкое. Она завинила, что имеет много достойных военных в окружении, и они "так себя не ведут".

Курило объяснила, что пострадавший — это бойфренд ее племянницы, и она "хотела поговорить нормально", но ветеран "не умеет вести беседу". По ее словам, если бы Кулько не посылал, то баллончик бы не применяла. Она убеждена, что "за плохие слова наказала баллончиком", а теперь ей пытаются отомстить.

"И не я начала первая... а племянница и ее парень... Знаете, я не лезу ни к кому и не хочу, чтобы ко мне лезли. Но когда идет речь об уважении, я буду защищать, и когда идет речь о поднятии рук и оскорблений, клеветы, я буду защищаться", — заявила соседка.

Она объяснила, что защищала себя от "рукоприкладства и позорного поведения" со стороны военного. При этом Курило подчеркнула, что речь идет о самообороне и отстаивании прав, и она — старший человек.

Конфликт с ветераном во Львове: что говорят в полиции

В полиции Львовской области сообщили, что возбудили дело по факту распыления газового баллончика в лицо ветерану.

"4 января в полицию обратился 26-летний львовянин, который является ветераном российско-украинской войны, и сообщил о том, что около часа ночи на лестничной клетке одного из многоквартирных домов на улице Липы 33-летняя соседка во время словесного конфликта с ним распылила ему в лицо газовый баллончик", — передали в ведомстве.

Полицейские возбудили дело об умышленном легком телесном повреждении и проводят расследование.

