Жінка обзивала ветерана "маріупольським москалем" і розпилила балончик: що сталося (відео)

Депутат Львівської міської ради Тарас Репицький заявив, що ветерана Андрія Кулька, що провів 21 місяць у полоні після захисту Маріуполя, "цілеспрямовано та свідомо залили балоном". Ймовірна нападниця стверджує, що першою не починала і поважає військових, які поводяться гідно.

Причиною конфлікту стало те, що сусідка Анна-Марія Курило нібито виставила чотири пакети зі свіжим сміттям на сходову клітку. Сміття при цьому мало "дуже неприємний запах" і збирало мух. Через те, що у спільному коридорі почало тхнути, Кулько разом з нареченою вирішив написати оголошення для жінки. Текст з ввічливим проханням усе забрати та викинути або ліквідувати повісили на двері й самі пакети. Про це йдеться у публікації Репицького від 4 січня.

О 01:10 сусідка повернулась додому й побачила оголошення. Після цього вона почала наполегливо гукати у двері. Зі слів ветерана, ситуація дійшла "до крайньої межі", і почався словесний конфлікт.

"Кілька разів обізвала мене "маріупольським м*скалем", стверджувала, що я не перебував насправді у полоні, бо в мене є ноги-руки. І взагалі, "чому я не воюю"? Пізніше почала мені погрожувати, що зробить мені щось, коли побачить на власні очі. Я відкрив двері, і вона дуже неочікувано і раптово запшикала мені перцем в очі. Ця людина є неадекватною, знущається над собаками, з якими живе", — заявив Кулько.

Львівський депутат наголосив, що Курило знала про службу й перебування у полоні свого опонента. Окрім того, вона розуміла, що захисник досі проходить психологічну реабілітацію й адаптацію. Постраждалий написав заяву до поліції.

"На жаль, ми вкотре стикаємось з проблемою неналежного сприйняття окремими особинами воїнів, які повертаються з війни (а особливо з полону). Люди, які зневажають наших воїнів, мають отримати зневагу самого суспільства", — підкреслив Репицький.

Наречена ветерана Христина Гадзало також розповіла про інцидент, який стався вночі на 4 січня. Вона показала відео з камер на підтвердження того, що сусідка ломилась до них у квартиру та кричала образи, після чого залила йому очі з балончика.

Гадзало висловила сподівання, що завдяки поліції жінка отримає своє покарання. Вона зауважила, що є племінницею Курило, але при цьому вони — чужі одні одній люди.

Сама ймовірна нападниця, підписана у соцмережах як Анна, заявила, що ветеран "насмілився послати її".

"Це по-чоловічому? По-військовому? Як ви думаєте, людоньки? Я йому по очах перцевим балончиком дала, щоб знав, як відкривати рот до дівчини й посилати", — зазначила вона.

Сусідка стверджує, що ветеран нацькував на неї друзів, щоб ті "ганебні коменти писали". Його поведінку вона описала як дитячу та жалюгідно. Вона завинила, що має багато гідних військових в оточенні, і вони "так себе не ведуть".

Курило пояснила, що постраждалий — це бойфренд її племінниці, і вона "хотіла поговорити нормально", але ветеран "не вміє вести бесіду". З її слів, якби Кулько не посилав, то балончик би не застосовувала. Вона переконана, що "за погані слова покарала балончиком", а тепер їй намагаються помститись.

"І не я почала перша… а племінниця і її хлопець.. Знаєте, я не лізу ні до кого і не хочу, щоб до мене лізли. Але коли йде мова про повагу, я буду захищати, і коли йде мова про підняття рук і образ, наклепів, я буду захищатися", — заявила сусідка.

Вона пояснила, що захищала себе від "рукоприкладства і ганебної поведінки" з боку військового. При цьому Курило наголосила, що йдеться про самооборону та відстоювання прав, і вона — старша людина.

Конфлікт з ветераном у Львові: що кажуть у поліції

У поліції Львівської області повідомили, що порушили справу за фактом розпилення газового балончика в обличчя ветерану.

"4 січня до поліції звернувся 26-річний львів’янин, який є ветераном російсько-української війни, та повідомив про те, що близько першої години ночі на сходовій клітці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Липи 33-річна сусідка під час словесного конфлікту з ним розпилила йому в обличчя газовий балончик", — передали у відомстві.

Поліціянти порушили справу про умисне легке тілесне ушкодження та проводять розслідування.

