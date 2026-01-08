Украину завалит снегом и накроет морозами до -23 градусов: синоптик предупредила о непогоде

В Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды на ближайшие дни и предупредили о сложных условиях. Сначала страну накроют сильные снегопады, соединенные с ветром и местами дождем, а после этого — температура упадет ниже -20 градусов.

В ближайшее время в Украине ожидается непогода из-за перемещения активного циклона с юго-запада. После этого произойдет вторжение арктического воздуха из северных широт, которое повлечет морозы. Детальным прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Птуха в комментарии "РБК-Украина".

Прогноз погоды в Украине на сегодня и завтра

8-9 января ожидается осложнение погоды в Украине. В частности, на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях выпадет значительный снег — прирост снежного покрова составит от 10 до 25 см. Кроме того, местами возможны порывы ветра (в западных регионах — до 15-18 м/с. Сочетание таких условий может создать снежный накат и даже местами заносы.

В Черниговской и Киевской областях из-за более высокой температуры ожидается более смешанная фаза осадков, с мокрым снегом. Прирост снежного покрова будет достигать 15 см, а на севере областей — и до 20 см.

"Но это уже будет больше такой "тяжелый" снег. Кое-где — может переходить в дождь. И, соответственно, могут быть такие явления, как гололед и гололедица. Плюс еще налипание мокрого снега может быть", — пояснила эксперт.

Особенно это касается Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областей, которые "будут находиться на грани встречи" холода с северо-запада и тепла с юго-востока. В течение суток снег будет чередоваться с мокрым снегом или даже дождем.

В пятницу циклон уже "будет отходить в северо-восточном направлении", но осадки несколько задержатся в северной, западной и частично центральной частях Украины. Преимущественно речь идет о снеге.

"Может быть дополнительное усиление ветра. Может будут отдельные метели... Наши специалисты будут уточнять, в каких именно регионах", — добавила Птуха.

Прогноз погоды: когда придут сильные морозы

После того, как циклон отойдет в северо-восточном направлении, в Украину придет ощутимое похолодание. Уже 10-11 января ожидается вторжение арктического воздуха из северных широт.

На западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской области температура опустится до 14-20 градусов мороза. Кое-где столбики термометров будут фиксировать даже -23 градуса. Днем ожидается от -9 до -15 градусов.

В Кировоградской и Полтавской областях будет несколько теплее — от -6 до -12. На юго-востоке и в Днепропетровской области температура будет еще выше — от -4 до +4 градусов в течение суток.

"Такие контрасты по территории Украины у нас будут сохраняться", — подытожила синоптик.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко предупредила, что 8 января из-за сложных погодных условий могут ввести аварийные отключения света. Она отметила, что днем ожидаются морозы до -10 градусов, и это может повлиять на графики.

6 января из-за снегопада Киев был в пробках, под ногами образовалась "каша", в направлении центра произошло ДТП, а более 60 человек обратились в травмпункты. Директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан призвала быть внимательнее и выбирать удобную обувь.