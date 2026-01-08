Україну завалить снігом і накриє морозами до -23 градусів: синоптикиня попередила про негоду

В Укргідрометцентрі поділились прогнозом погоди на найближчі дні та попередили про складні умови. Спочатку країну накриють сильні снігопади, поєднані з вітром та подекуди дощем, а після цього — температура впаде нижче -20 градусів.

Найближчим часом в Україні очікується негода через переміщення активного циклону з південного заходу. Після цього відбудеться вторгнення арктичного повітря з північних широт, яка спричинить морози. Детальним прогнозом погоди поділилась синоптикиня Наталія Птуха у коментарі "РБК-Україна".

Прогноз погоди в Україні на сьогодні і завтра

8-9 січня очікується ускладнення погоди в Україні. Зокрема, на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях випаде значний сніг — приріст снігового покриву становитиме від 10 до 25 см. Окрім того, місцями можливі пориви вітру (у західних регіонах — до 15-18 м/с. Поєднання таких умов може створити сніговий накат і навіть подекуди замети.

У Чернігівській та Київській областях через вищу температуру очікується більш змішана фаза опадів, з мокрим снігом. Приріст снігового покриву сягатиме 15 см, а на півночі областей — і до 20 см.

"Але це вже буде більше такий "важкий" сніг. Подекуди — може переходити в дощ. І, відповідно, можуть бути такі явища, як ожеледь і ожеледиця. Плюс ще налипання мокрого снігу може бути", — пояснила експертка.

Особливо це стосується Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей, які "будуть знаходитись на межі зустрічі" холоду з північного заходу та тепла з південного сходу. Впродовж доби сніг чергуватиметься з мокрим снігом або навіть дощем.

У п'ятницю циклон вже "буде відходити в північно-східному напрямку", але опади дещо затримаються у північній, західній та частково центральній частинах України. Переважно йдеться про сніг.

"Може бути додаткове посилення вітру. Може будуть окремі хуртовини… Наші фахівці будуть уточнювати, в яких саме регіонах", — додала Птуха.

Прогноз погоди: коли прийдуть сильні морози

Після того, як циклон відійде у північно-східному напрямку, в Україну прийде відчутне похолодання. Вже 10-11 січня очікується вторгнення арктичного повітря з північних широт.

На заході й півночі, а також у Вінницькій та Черкаській області температура опуститься до 14-20 градусів морозу. Подекуди стовпчики термометрів фіксуватимуть навіть -23 градуси. Вдень очікується від -9 до -15 градусів.

У Кіровоградській та Полтавській областях буде дещо тепліше — від -6 до -12. На південному сході та у Дніпропетровській області температура буде ще вищою — від -4 до +4 градусів впродовж доби.

"Такі контрасти по території України у нас будуть зберігатися", — підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко попередила, що 8 січня через складні погодні умови можуть запровадити аварійні відключення світла. Вона наголосила, що вдень очікуються морози до -10 градусів, і це може вплинути на графіки.

6 січня через снігопад Київ був у заторах, під ногами утворилася "каша", в напрямку центру сталося ДТП, а понад 60 осіб звернулися до травмпунктів. Директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан закликала бути уважнішими та обирати зручне взуття.