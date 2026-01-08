Укусы крыс и туберкулез у детей: к ромам на Закарпатье пришли с проверкой (фото)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 8 января сообщил о проведении проверки в ромском поселении. Кроме антисанитарии и заболеваний, на которые закрывали глаза, там обнаружили детей без документов и разоблачили "циничную схему" вокруг младенца.

"Укушенный крысами ребенок, тяжелые инфекции и туберкулез у детей, фиктивное отцовство за деньги. Все эти нарушения прав ребенка зафиксированы во время только одного мониторингового визита Офиса Омбудсмена на Закарпатье в ромское поселение в Великолучковской громаде. Я буду системно публиковать подобные случаи нарушений прав ребенка", — заявил Лубинец 8 января.

Фото, сделанное во время проверки Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Он подчеркнул, что о нарушениях было известно ответственным службам как на уровне громады, так и на областном уровне, но на них закрывали глаза. В частности, речь идет об антисанитарии, туберкулезе и отсутствии свидетельств о рождении у отдельных детей.

"Там где должна была быть реакция — была бездеятельность", — отметил омбудсмен.

Фото, сделанное во время визита из Офиса омбудсмена Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Он сообщил, что глава общины не обеспечил надлежащую работу центра предоставления социальных услуг.

Кроме того, проверка показала, что в поселении организовали "циничную схему" вокруг новорожденного ребенка. Фактически ребенка использовали для чужой выгоды, оформив за деньги фиктивное отцовство на него, чтобы создать основания для выезда за границу и избежания мобилизации.

"В целом дети все время находились в опасности из-за преступной бездеятельности должностных лиц общины. Только после визита Офиса Омбудсмена были приняты немедленные меры по сохранению жизни и здоровья детей. До этого момента, несмотря на осведомленность ответственных служб и наличие медицинских подтверждений, дети оставались в условиях угроз их здоровью", — подчеркнул Лубинец.

Фото детей, вероятно, уже в больнице Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Он заявил, что такая ситуация свидетельствует не об отсутствии информации, а о системной бездеятельности, распространенной по всей стране. Омбудсман выразил готовность бороться с проблемой, ведь там не должно быть.

