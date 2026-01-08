Парализовало половину лица: в Киеве хирург неудачно провел операцию пациентке и получил подозрение

В Киеве полиция сообщила о подозрении директору частной клиники и пластическому хирургу из-за неудачной операции, которая привела к серьезному повреждению лица пациентки. Женщина получила травму лицевого нерва, и в конце концов это повлекло частичный паралич мимики.

Как говорится в публикации на сайте Главного управления полиции Киева, инцидент произошел во время проведения ринопластики и броулифтинга в столичной клинике. По данным правоохранителей, 39-летняя пациентка получила тяжелые последствия из-за халатного исполнения профессиональных обязанностей врачом.

Следователи Печерского управления полиции установили, что во время операций хирург задел нерв в левой лобно-височной области лица. Как подтвердила судебно-медицинская экспертиза, это привело к снижению чувствительности и фактическому параличу левой половины лица потерпевшей.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры 34-летнему мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих обязанностей из-за халатного отношения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до двух лет заключения и лишение права занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью на срок до пяти лет.

Стоит отметить, что, как сообщает издание "Comments.ua", в сети активно обсуждают возможную причастность известного киевского пластического хирурга Александра Бебиха. Однако официально правоохранительные органы имя подозреваемого пока не подтверждали.

Также полиция объявляла подозрение двум врачам одной из частных клиник Одессы, поскольку из-за их действий, пациент погиб от сепсиса на фоне онкологического заболевания.

Ранее Фокус писал, что еще одного столичного хирурга подозревают из-за операции по подтяжке груди, которую он провел без необходимых обследований. В следствие операции, у пациентки с онкологией распространились злокачественные новообразования.