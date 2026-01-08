Паралізувало половину обличчя: у Києві хірург невдало провів операцію пацієнтці та отримав підозру

У Києві поліція повідомила про підозру директору приватної клініки та пластичному хірургу через невдалу операцію, яка призвела до серйозного пошкодження обличчя пацієнтки. Жінка отримала травму лицевого нерва, і зрештою це спричинило частковий параліч міміки.

Як йдеться у публікації на сайті Головного управління поліції Києва, інцидент стався під час проведення ринопластики та броуліфтингу у столичній клініці. За даними правоохоронців, 39-річна пацієнтка отримала тяжкі наслідки через недбале виконання професійних обов’язків лікарем.

Слідчі Печерського управління поліції встановили, що під час операцій хірург зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці обличчя. Як підтвердила судово-медична експертиза, це призвело до зниження чутливості та фактичного паралічу лівої половини обличчя потерпілої.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури 34-річному чоловікові оголосили підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх обов’язків через недбале ставлення, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до двох років ув’язнення та позбавлення права обіймати певні посади або займатися професійною діяльністю на строк до п’яти років.

Відео дня

Варто зазначити, що, як повідомляє видання "Comments.ua", у мережі активно обговорюють можливу причетність відомого київського пластичного хірурга Олександра Бебиха. Однак офіційно правоохоронні органи ім’я підозрюваного наразі не підтверджували.

Також поліція оголошувала підозру двом лікарям однієї з приватних клінік Одеси, оскільки через їх дій, пацієнт загинув від сепсису на тлі онкологічного захворювання.

Раніше Фокус писав, що ще одного столичного хірурга підозрюють через операцію з підтяжки грудей, яку він провів без необхідних обстежень. В наслідок операції, у пацієнтки з онкологією поширилися злоякісні новоутвореня.