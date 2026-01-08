Укуси пацюків і туберкульоз у дітей: до ромів на Закарпатті прийшли з перевіркою (фото)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 8 січня повідомив про проведення перевірки у ромському поселенні. Окрім антисанітарії та захворювань, на які заплющували очі, там виявили дітей без документів та викрили "цинічну схему" навколо немовляти.

"Покусана пацюками дитина, тяжкі інфекції й туберкульоз у дітей, фіктивне батьківство за гроші. Усі ці порушення прав дитини зафіксовані під час лише одного моніторингового візиту Офісу Омбудсмана на Закарпатті до ромського поселення у Великолучківській громаді. Я системно публікуватиму подібні випадки порушень прав дитини", — заявив Лубінець 8 січня.

Фото, зроблене під час перевірки Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Він наголосив, що про порушення було відомо відповідальним службам як на рівні громади, так і на обласному рівні, але на них заплющували очі. Зокрема, йдеться про антисанітарію, туберкульоз і відсутність свідоцтв про народження в окремих дітей.

"Там де мала бути реакція — була бездіяльність", — зазначив омбудсман.

Фото, зроблене під час візиту з Офісу омбудсмана Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Він повідомив, що голова громади не забезпечив належну роботу центру надання соціальних послуг.

Окрім того, перевірка показала, що у поселенні організували "цинічну схему" навколо новонародженої дитини. Фактично дитину використали для чужої вигоди, оформивши за гроші фіктивне батьківство на неї, щоб створити підстави для виїзду за кордон і уникнення мобілізації.

"Загалом діти весь час перебували в небезпеці через злочинну бездіяльність посадових осіб громади. Лише після візиту Офісу Омбудсмана були вжиті негайні заходи щодо збереження життя та здоровʼя дітей. До цього моменту, попри обізнаність відповідальних служб і наявність медичних підтверджень, діти залишалися в умовах загроз їхньому здоров’ю", — підкреслив Лубінець.

Фото дітей, ймовірно, вже у лікарні Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Він заявив, що така ситуація свідчить не про відсутність інформації, а про системну бездіяльність, поширену по всій країні. Омбудсман висловив готовність боротись з проблемою, адже там не має бути.

