Пытался изнасиловать 14-летнюю девушку в центре города: на Львовщине задержали злоумышленника

Полиция задержала злоумышленника, который пытался изнасиловать 14-летнюю девушку в центре Борислава. Перед этим мужчина преследовал ее, а когда убедился, что их никто не видит, напал на несовершеннолетнюю.

Девушка начала кричать, чем привлекла внимание прохожих ребят, которые пришли на помощь и оттащили нападающего от девушки. Об этом сообщили в полиции Львовской области и в прокуратуре Львовщины.

Происшествие произошло 7 января около 22:20. Мужчина догнал девушку, нанес ей несколько ударов по лицу, после чего пытался изнасиловать ее.

Полицейские, прибывшие на место вызова, установили личность злоумышленника. Задержанным оказался 58-летний житель Борислава, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование и нанесение телесных повреждений.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 и ч.3 ст.152 (покушение на изнасилование). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Руководитель Дрогобычской окружной прокуратуры отметил, что будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей без альтернативных мер пресечения.

Весной 2025-го года ровенский суд приговорил к 10 годам 36-летнего обвиняемого в серии изнасилований, которые были совершены в Ровно в Гидропарке в течение 2013-2019-х годов. Однако 5 лет, которые он находился в следственном изоляторе, посчитали "день за два", и отпустили после вынесения приговора.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что уволенный из-за секс-скандала в КНУ Никита Василенко пытается восстановиться в должности через суд.