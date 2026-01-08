Намагався зґвалтувати 14-річну дівчину в центрі міста: на Львівщині затримали зловмисника

Поліція затримала зловмисника, який намагався зґвалтувати 14-річну дівчину в центрі Борислава. Перед цим чоловік переслідував її, а коли впевнився, що їх ніхто не бачить, напав на неповнолітню.

Дівчина почала кричати, чим привернула увагу перехожих хлопців, які прийшли на допомогу та відтягнули нападника від дівчини. Про це повідомили в поліції Львівської області та в прокуратурі Львівщини.

Подія сталася 7 січня близько 22:20. Чоловік наздогнав дівчину, завдав їй декілька ударів по обличчю, після чого намагався зґвалтувати її.

Поліцейські, які прибули на місце виклику, встановили особу зловмисника. Затриманим виявився 58-річний мешканець Борислава, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, у тому числі за зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 та ч.3 ст.152 (Замах на зґвалтування). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Керівник Дрогобицької окружної прокуратури наголосив, що наполягатиме на триманні підозрюваного під вартою без альтернативних запобіжних заходів.

Навесні 2025-го року рівненський суд засудив до 10 років 36-річного обвинуваченого у серії зґвалтувань, які були скоєні у Рівному у Гідропарку упродовж 2013-2019-х років. Однак 5 років, які він перебував у слідчому ізоляторі, порахували "день за два", та відпустили після виголошення вироку.

