В Буковеле неизвестные запустили салют: в полиции отреагировали (видео)

Вечером 10 января на Ивано-Франковщине, в районе горнолыжного курорта "Буковель", неизвестные запустили салют в небо.

В местных пабликах очевидцы пожаловались на громкие звуки, похожие на взрывы, которые были слышны в районе села Поляница Ивано-Франковской области, неподалеку от которого расположен популярный горнолыжный курорт "Буковель". Выяснилось, что звуки вызвала пиротехника: очевидцы поделились видеороликами с места событий, на которых видно фейерверки в небе.

Информации о том, кто мог запустить салюты, в местные СМИ не поступало.

Салюты в Буковеле: реакция полиции

Полиция проверила кадры с места событий и отреагировала на инцидент. Правоохранители прибыли в Поляницу, где, как утверждается, неизвестные и запустили салют, и взялись обследовать территорию.

"Сейчас полицейские обследуют территорию и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения", — отметили на Facebook-странице полиции.

Скриншот | реакция полиции на салюты в Буковеле

Правоохранители также напомнили, что в Украине во время действия военного положения использование пиротехнических средств, в частности салютов и фейерверков, запрещается. Также запрещены продажа и использование пиротехнических изделий классов F2, F3 и F4, к которым относятся салютные установки, фейерверки, петарды и тому подобное.

Несмотря на официальный запрет пиротехники, в Украине иногда фиксируются случаи нарушения закона. Звуки громких взрывов могут восприниматься как обстрелы, сеять стресс и панику среди граждан.

Нарушителей наказывают не только административно, но и уголовными приговорами. Как говорится в публикации "Опендатабот" от 9 января, с начала полномасштабной войны 63 приговора вынесли суды за использование пиротехники, где половина от этих дел квалифицируется как уголовные правонарушения.

