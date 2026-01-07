"Чебуреки по 200 грн": туристка в Буковеле пожаловалась на неадекватные цены

Зимний сезон на главном горнолыжном курорте Украины традиционно сопровождается дискуссиями о стоимости товаров и услуг. На этот раз внимание аудитории привлек обзор цен на тамошнем фудкорте.

Известная блогерша Виктория Киктенко во время своего отдыха в Буковеле "прошлась" по ценам. Туристка удивилась, ведь некоторые блюда шокировали ее неадекватной стоимостью. Кое-где цены сравнялись со столичными, хотя все зависит от блюда. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

Так, порция картофеля фри обойдется посетителям в 130 гривен, а за бургер с телятиной придется заплатить 240 гривен. Тем, кто предпочитает сладости, предлагают традиционную венгерскую выпечку — кюртошкалач, средняя цена которого составляет 160 гривен.

Отдых в Буковеле

Блогер также подробно остановилась на позициях традиционной кухни и отметила, что цена украинского борща зависит от способа подачи: блюдо в обычной тарелке стоит 200 гривен, тогда как за порцию в хлебе просят 250 гривен.

Среди других горячих блюд в меню представлены суп харчо за 180 гривен и банош или голубцы, порция которых весом 200 граммов стоит 195 гривен. Деруны с соусом оценили в 185 гривен.

Цены на выпечку и напитки

Особый резонанс в соцсетях вызвали цены на выпечку и напитки. Виктория говорит, что обычные пирожки с различными начинками (капуста, картофель или варенье) продают по 100 гривен за штуку, а чебурек стоит 200 гривен. Относительно алкогольных напитков, то за 100 мл наливки просят 90 гривен, а приобрести целую бутылку можно за 400 гривен.

Реакция подписчиков на такой прейскурант оказалась неоднозначной. Часть комментаторов удивлены расценками. В то же время другие отметили, что это вполне ожидаемо для курорта такого уровня и мало чем отличаются от цен в заведениях столицы.

"А как вам такси, 700 грн за 1 км? В Буковеле бензин другой? Или на себе просто носят пассажиров?" — интересуется одна зрительница.

Другая добавляет: "Мне кажется, лучше уже где-то на море отдохнуть. Можно найти прекрасный тур, адекватный по цене и качеству отдыха".

"Странно, что многих удивляют такие цены. Может многие просто не знают ценовую политику в Киеве", — высказалась следующая пользовательница.

"Столько курортов классных, а все едут в Буковель... Поэтому там и цены такие, потому что все равно все едут", — добавил еще кто-то.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

