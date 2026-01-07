"Чебуреки по 200 грн": туристка у Буковелі поскаржилась на неадекватні ціни

Зимовий сезон на головному гірськолижному курорті України традиційно супроводжується дискусіями щодо вартості товарів та послуг. Цього разу увагу аудиторії привернув огляд цін на тамтешньому фудкорті.

Відома блогерка-мільйонниця Вікторія Киктенко під час свого відпочинку в Буковелі "пройшлась" по цінах. Туристка здивувалась, адже деякі страви шокували її неадекватною вартістю. Деякі ціни зрівнялись зі столичними, хоча все залежить від страви. Фокус звернув увагу на її розповідь.

Так, порція картоплі фрі обійдеться відвідувачам у 130 гривень, а за бургер із телятиною доведеться заплатити 240 гривень. Тим, хто надає перевагу солодощам, пропонують традиційну угорську випічку — кюртошкалач, середня ціна якого становить 160 гривень.

Відпочинок у Буковелі

Блогерка також детально зупинилася на позиціях традиційної кухні й зауважила, що ціна українського борщу залежить від способу подачі: страва у звичайній тарілці коштує 200 гривень, тоді як за порцію у хлібі просять 250 гривень.

Відео дня

Серед інших гарячих страв у меню представлені суп харчо за 180 гривень та банош чи голубці, порція яких вагою 200 грамів коштує 195 гривень. Деруни із соусом оцінили у 185 гривень.

Ціни на випічку та напої

Особливий резонанс у соцмережах викликали ціни на випічку та напої. Вікторія каже, що звичайні пиріжки з різними начинками (капуста, картопля чи варення) продають по 100 гривень за штуку, а чебурек вартує 200 гривень. Щодо алкогольних напоїв, то за 100 мл наливки просять 90 гривень, а придбати цілу пляшку можна за 400 гривень.

Реакція підписників на такий прейскурант виявилася неоднозначною. Частина коментаторів здивовані розцінками. Водночас інші зазначили, що це цілком очікувано для курорту такого рівня і мало чим відрізняються від цін у закладах столиці.

"А як вам таксі, 700 грн за 1 км? В Буковелі бензин інший? Чи на собі просто носять пасажирів?" — цікавиться одна глядачка.

Інша додає: "Мені здається, краще вже десь на морі відпочити. Можна знайти прекрасний тур, адекватний по ціні і якості відпочинку".

"Дивно, що багатьох дивують такі ціни. Може багато хто просто не знає цінову політику в Києві", — висловилась наступна користувачка.

"Стільки курортів класних, а всі їдуть у Буковель… Тому там і ціни такі, бо все одно всі їдуть", — додав ще хтось.

