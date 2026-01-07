Чоловік ходить по світу вже 27 років: який важливий урок він засвоїв про щастя

Колишній британський десантник Карл Бушбі, який понад чверть століття тому вирушив у безпрецедентну навколосвітню мандрівку, вже дістався Європи та планує повернутися до рідного міста наступного року.

Експедиція Карла Бушбі під назвою "Голіаф", що розпочалася ще в 1998 році, стала випробуванням не лише фізичної витривалості, а й здатності долати складні геополітичні бар'єри, пише Make It.

Мандрівка стартувала з найпівденнішої точки Чилі, міста Пунта-Аренас. Увесь цей час Бушбі дотримувався двох суворих правил: рухатися виключно пішки (або вплав) та не повертатися додому, доки не завершить шлях повністю.

Тривала мандрівка

Дослідник зазначає, що спочатку все здавалось простим, проте реальність зіткнула його з бюрократією, візовими обмеженнями та необхідністю перетинати кордони закритих країн.

За плечима 56-річного екстремала — понад 36 000 миль. Свій шлях він починав лише з 500 доларами в кишені та мінімальним спорядженням. За десятиліття подорожі Бушбі пережив арешти в Панамі та Росії, ледь не замерз на Алясці та провів 31 день у водах Каспійського моря, перетинаючи його вплав.

У минулому десантник розповідає, що найскладнішим викликом для нього став голод. Мовляв, у періоди тривалої відсутності їжі мозок починає працювати інакше, а кожна скеля чи тінь здаються чимось їстівним. Попри фізичні труднощі, головним уроком експедиції він називає важливість людських стосунків . Бушбі зізнається, що найважче було втрачати коханих жінок через свій спосіб життя, тоді як фізичний біль він вважає лише тимчасовим дискомфортом.

Доброта людей

Мандрівник також переконався у доброті людей по всьому світу. Чоловік згадує десятки випадків, коли абсолютно незнайомі люди, не знаючи мови, надавали йому притулок та їжу, не просячи нічого натомість.

Зараз Карл Бушбі активно прямує через європейський континент до Великої Британії, де вже у 2026 році сподівається поставити фінальну крапку в своїй багаторічній пригоді.

