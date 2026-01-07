Мужчина ходит по миру уже 27 лет: какой важный урок он усвоил о счастье

Бывший британский десантник Карл Бушби, который более четверти века назад отправился в беспрецедентное кругосветное путешествие, уже добрался до Европы и планирует вернуться в родной город в следующем году.

Экспедиция Карла Бушби под названием "Голиаф", начавшаяся еще в 1998 году, стала испытанием не только физической выносливости, но и способности преодолевать сложные геополитические барьеры, пишет Make It.

Путешествие стартовало с самой южной точки Чили, города Пунта-Аренас. Все это время Бушби придерживался двух строгих правил: двигаться исключительно пешком (или вплавь) и не возвращаться домой, пока не завершит путь полностью.

Длительное путешествие

Исследователь отмечает, что сначала все казалось простым, однако реальность столкнула его с бюрократией, визовыми ограничениями и необходимостью пересекать границы закрытых стран.

За плечами 56-летнего экстремала — более 36 000 миль. Свой путь он начинал лишь с 500 долларами в кармане и минимальным снаряжением. За десятилетия путешествия Бушби пережил аресты в Панаме и России, едва не замерз на Аляске и провел 31 день в водах Каспийского моря, пересекая его вплавь.

В прошлом десантник рассказывает, что самым сложным вызовом для него стал голод. Мол, в периоды длительного отсутствия пищи мозг начинает работать иначе, а каждая скала или тень кажутся чем-то съедобным. Несмотря на физические трудности, главным уроком экспедиции он называет важность человеческих отношений . Бушби признается, что труднее всего было терять любимых женщин из-за своего образа жизни, тогда как физическую боль он считает лишь временным дискомфортом.

Доброта людей

Путешественник также убедился в доброте людей по всему миру. Мужчина вспоминает десятки случаев, когда совершенно незнакомые люди, не зная языка, предоставляли ему приют и еду, не прося ничего взамен.

Сейчас Карл Бушби активно направляется через европейский континент в Великобританию, где уже в 2026 году надеется поставить финальную точку в своем многолетнем приключении.

