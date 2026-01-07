Боялась вийти на двір: жінка розказала про найстрашніше місце в світі (фото)

50-річна Ліз, на рахунку якої поїздки до 70 країн світу, поділилася власним рейтингом напрямків, куди не варто потикати носа. Попри величезний досвід соло-подорожей, деякі місця залишили у неї настільки негативні спогади, що жінка вирішила викреслити їх назавжди.

Найстрашнішим місцем на карті світу досвідчена туристка назвала Венесуелу, а саме її столицю — Каракас. 50-річна мандрівниця у розмові із Daily Mail розповіла, що у місті вона вперше відчула справжній "паралізуючий страх".

Ліз каже, що атмосфера в столиці була напруженою. Після заселення в готель вона жодного разу не наважилася вийти на вулицю. Всю їжу замовляла виключно в номер і вже наступного ранку поспішила залишити країну, так і не розпочавши екскурсію.

Каракас, столиці Венесуели Фото: Daily Mail

Несподівано до її переліку небажаних місць для туризму потрапила і Литва. Цього разу причиною став не кримінал, а специфічна культура водіння.

Відео дня

"Я точно не сідала б за кермо в Литві. Я їхала з Естонії, і коли дісталася Литви, водіння було просто божевільним. Лив дощ, а на сліпій повороті три машини обганяли автобус і вантажівку. Я просто розвернула машину і поїхала назад. Ця ситуація виснажила мене емоційно", — згадує співрозмовниця видання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Рахманова, яка після початку великої війни виїхала з України, прославилась після того, як поскаржилась на важке життя за кордоном. Нещодавно біженка оцінила нові умови — в Іспанії.

Ольга Шрамко наважилась на цікавий експеримент й вирушила у пішу подорож з одного обласного центру до іншого. Дівчина детально продумала свій графік, маршрут, зупинки, а також зібрала в дорогу рюкзак з усім необхідним.

Жінка, яка називає себе "українкою в Єгипті", поділилась власним досвідом, які препарати "у жодному разі не можна везти". За її словами, потрібно ретельно перевіряти свій багаж перед перетином кордону, щоб не потрапити у неприємну ситуацію.