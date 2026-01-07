Боялась выйти во двор: женщина рассказала о самом страшном месте в мире (фото)

50-летняя Лиз, на счету которой поездки в 70 стран мира, поделилась собственным рейтингом направлений, куда не стоит совать нос. Несмотря на огромный опыт соло-путешествий, некоторые места оставили у нее настолько негативные воспоминания, что женщина решила вычеркнуть их навсегда.

Самым страшным местом на карте мира опытная туристка назвала Венесуэлу, а именно ее столицу — Каракас. 50-летняя путешественница в разговоре с Daily Mail рассказала, что в городе она впервые почувствовала настоящий "парализующий страх".

Лиз говорит, что атмосфера в столице была напряженной. После заселения в отель она ни разу не решилась выйти на улицу. Всю еду заказывала исключительно в номер и уже на следующее утро поспешила покинуть страну, так и не начав экскурсию.

Каракас, столица Венесуэлы Фото: Daily Mail

Неожиданно в ее перечень нежелательных мест для туризма попала и Литва. На этот раз причиной стал не криминал, а специфическая культура вождения.

"Я точно не садилась бы за руль в Литве. Я ехала из Эстонии, и когда добралась до Литвы, вождение было просто сумасшедшим. Лил дождь, а на слепой повороте три машины обгоняли автобус и грузовик. Я просто развернула машину и поехала назад. Эта ситуация истощила меня эмоционально", — вспоминает собеседница издания.

