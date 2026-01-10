В Буковелі невідомі запустили салют: у поліції відреагували (відео)

Увечері 10 січня на Івано-Франківщині, у районі гірськолижного курорту "Буковель", невідомі запустили салют у небо.

У місцевих пабліках очевидці поскаржилися на гучні звуки, схожі на вибухи, що було чутно у районі села Поляниця Івано-Франківської області, неподалік від якого розташований популярний гірськолижний курорт "Буковель". З'ясувалося, що звуки спричинила піротехніка: очевидці поділилися відеороликами з місця подій, на яких видно феєрверки у небі.

Інформації про те, хто міг запустити салюти, до місцевих ЗМІ не надходило.

Салюти в Буковелі: реакція поліції

Поліція перевірила кадри з місця подій та відреагувала на інцидент. Правоохоронці прибули у Поляницю, де, як стверджується, невідомі і запустили салют, і взялися обстежувати територію.

"Наразі поліцейські обстежують територію та проводять заходи зі встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення", — зазначили на Facebook-сторінці поліції.

Правоохоронці також нагадали, що в Україні під час дії воєнного стану використання піротехнічних засобів, зокрема салютів та феєрверків, забороняється. Також заборонені продаж і використання піротехнічних виробів класів F2, F3 та F4, до яких належать салютні установки, феєрверки, петарди тощо.

Попри офіційну заборону піротехніки, в Україні іноді фіксуються випадки порушення закону. Звуки гучних вибухів можуть сприйматися як обстріли, сіяти стрес та паніку серед громадян.

Порушників карають не лише адміністративно, а й кримінальними вироками. Як йдеться у публікації "Опендатабот" від 9 січня, від початку повномасштабної війни 63 вироки винесли суди за використання піротехніки, де половина від цих справ кваліфікується як кримінальні правопорушення.

