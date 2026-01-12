Кондиционер против обогревателя: мастер рассказал, с чем лучше греться без отопления

В условиях перебоев с отоплением украинцы ищут способы согреться. Когда есть свет, помещение можно нагреть с помощью электрического обогревателя или кондиционера. Мастер по климатическому обслуживанию Алексей Жабин объяснил, использование какого прибора будет эффективнее и дешевле.

Мастер объяснил, что украинцы часто путаются в технических понятиях. Важно понимать, что инверторный кондиционер — это прибор с "умным" управлением компрессором путем изменения частоты его оборотов. Это позволяет регулировать производительность и снижать потребление электроэнергии. Нюансы он объяснил в комментарии УНИАН 12 января.

За возможность работать на обогрев отвечает функция тепловой помпы. Найти современный кондиционер без такой опции — довольно трудно, ведь такие модели стали редкостью.

"Думаю, многие видели, что при включении электрочайника в домах с плохой проводкой мигает свет — это и есть просадка напряжения, так же работали кондиционеры неинверторного типа, так называемые старт-стопы. Как оказалось позже инверторные кондиционеры более экономичны и комфортны в использовании для людей, чем старт-стопы", — рассказал Жабин.

Он отметил, что кондиционер — это не нагревательный прибор. Функция обогрева возможна благодаря физическому свойству хладагента, то есть тепло переносится с улицы с в дом. Как бы парадоксально ни звучало, но этот перенос возможен даже в холод.

"Учитывая, что фреон в наружном блоке кондиционера имеет температуру от -15°С до -30°С, то при 0°С или +5°С на улице, он там нагревается, и это тепло переносится внутрь здания через внутренний блок кондиционера", — пояснил мастер.

При этом энергопотребление кондиционера зависит от температуры на улице. Если обогреватель потребляет конкретное количество электричества, то этот прибор при благоприятной погоде может быть более эффективным.

Например, масляный обогреватель требует 1 кВт электроэнергии на 1 кВт тепла, а кондиционер в хорошую погоду может давать до 4 кВт тепла с того же 1 кВт электроэнергии. У современных инверторных кондиционеров при условии, если за окном столбик термометра фиксирует примерно +5 градусов, коэффициент тепловой эффективности составляет примерно 1:4. Однако если температура снижается до -17, то и показатель падает — до 1:1, то есть кондиционер будет потреблять столько же, сколько и обогреватель. Если же морозы еще сильнее, использование этого прибора уже теряет смысл, если есть другие источники тепла.

Большинство производителей по этой причине ограничивают функцию обогрева пределом в -15 градусов. Кроме того, что при таких условиях нагревать помещение кондиционерам — не так эффективно, это может вредить ресурсу компрессора. Масло внутри просто загустевает, а отсутствие надлежащей смазки повышает риск износа.

Жабин привел примеры, при каких условиях еще можно использовать различные бытовые кондиционеры:

инверторный кондиционер на фреоне R-410 или R-32 — до -15 градусов;

неинверторный кондиционер на фреоне R-410 или R-32 — до -5 градусов;

кондиционер на фреоне R-22, которому более 15 лет — до нуля.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко показал, в каких условиях работают коммунальщики, пытаясь как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян. Работу продолжаются и днем, и ночью.

Эксперт Станислав Игнатьев 9 января информировал, что в результате вражеской атаки ТЭЦ-5 совсем прекратила производство тепла, а ТЭЦ-6 уменьшила мощность до 30%. Левый берег столицы почти полностью обеспечивала Дарницкая ТЭЦ. Специалист предположил, что в случае повреждения оборудования генерации на восстановление потребуются месяцы.