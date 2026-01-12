Кондиціонер проти обігрівача: майстер розповів, з чим краще грітися без опалення

В умовах перебоїв з опаленням українці шукають способи зігрітися. Коли є світло, приміщення можна нагріти за допомогою електричного обігрівача або кондиціонера. Майстер по кліматичному обслуговуванню Олексій Жабін пояснив, використання якого приладу буде ефективнішим та дешевшим.

Майстер пояснив, що українці часто плутаються у технічних поняттях. Важливо розуміти, що інверторний кондиціонер — це прилад з "розумним" керуванням компресором шляхом зміни частоти його обертів. Це дозволяє регулювати продуктивність і знижувати споживання електроенергії. Нюанси він пояснив у коментарі УНІАН 12 січня.

За можливість працювати на обігрів відповідає функція теплової помпи. Знайти сучасний кондиціонер без такої опції — доволі важко, адже такі моделі стали рідкістю.

"Думаю, багато хто бачив, що при включенні електрочайника в оселях з поганою проводкою мигає світло – це і є просадка напруги, так само працювали кондиціонери неінверторного типу, так звані старт-стопи. Як виявилося пізніше інверторні кондиціонери більш економічні та комфортні у використанні для людей, ніж старт-стопи", — розповів Жабін.

Відео дня

Він наголосив, що кондиціонер — це не нагрівальний прилад. Функція обігріву можлива завдяки фізичній властивості холодоагенту, тобто тепло переноситься з вулиці з в оселю. Як би парадоксально не звучало, але це перенесення можливе навіть у холод.

"Враховуючи, що фреон в зовнішньому блоці кондиціонера має температуру від -15°С до -30°С, то при 0°С або +5°С на вулиці, він там нагрівається, і це тепло переноситься в середину будівлі через внутрішній блок кондиціонера", — пояснив майстер.

При цьому енергоспоживання кондиціонера залежить від температури на вулиці. Якщо обігрівач споживає конкретну кількість електрики, то цей прилад за сприятливої погоди може бути ефективнішим.

Наприклад, масляний обігрівач потребує 1 кВт електроенергії на 1 кВт тепла, а кондиціонер у гарну погоду може давати до 4 кВт тепла з того самого 1 кВт електроенергії. У сучасних інверторних кондиціонерів за умови, якщо за вікном стовпчик термометра фіксує приблизно +5 градусів, коефіцієнт теплової ефективності становить приблизно 1:4. Однак якщо температура знижується до -17, то і показник падає — до 1:1, тобто кондиціонер споживатиме стільки ж, скільки й обігрівач. Якщо ж морози ще сильніші, використання цього приладу вже втрачає сенс, якщо є інші джерела тепла.

Більшість виробників з цієї причини обмежують функцію обігріву межею у -15 градусів. Окрім того, що за таких умов нагрівати приміщення кондиціонерам — не так ефективно, це може шкодити ресурсу компресора. Олива всередині просто загущується, а відсутність належного змащення підвищує ризик зносу.

Жабін навів приклади, за яких умов ще можна використовувати різні побутові кондиціонери:

інверторний кондиціонер на фреоні R-410 або R-32 — до -15 градусів;

неінверторний кондиціонер на фреоні R-410 або R-32 — до -5 градусів;

кондиціонер на фреоні R-22, якому понад 15 років — до нуля.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав, в яких умовах працюють комунальники, намагаючись якомога швидше повернути тепло у домівки киян. Роботу тривають і вдень, і вночі.

Експерт Станіслав Ігнатьєв 9 січня інформував, що внаслідок ворожої атаки ТЕЦ-5 зовсім припинила виробництво тепла, а ТЕЦ-6 зменшила потужність до 30%. Лівий берег столиці майже повністю забезпечувала Дарницька ТЕЦ. Фахівець припустив, що у випадку пошкодження обладнання генерації на відновлення потрібні будуть місяці.