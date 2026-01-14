Взрыв во время массированной атаки: мужчина взорвал гранату в хостеле, пока ВС РФ обстреливали Киев

В Киеве задержали мужчину, который во время массированного обстрела в ночь на 9 января пытался убить своего соседа по хостелу гранатой.

В Нацполиции рассказали подробности об инциденте, который произошел, когда ВС РФ атаковали Киев и область. Взрыв прогремел в хостеле на улице Жилянской в Киеве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, бойцы полка полиции особого назначения №1 и взрывотехники.

Правоохранители установили, что между двумя жителями хостела произошел конфликт. Мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкогольные напитки, после чего поссорились. Тогда один из них достал гранату и бросил ее в сторону другого. Но обошлось без пострадавших, ведь 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате.

Полицейские задержали 27-летнего правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Шевченковского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 — покушение на умышленное убийство.

По ходатайству следователей, подозреваемый будет находиться под стражей. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

