Вибух під час масованої атаки: чоловік підірвав гранату у хостелі, поки ЗС РФ обстрілювали Київ

У Києві затримали чоловіка, який під час масованого обстрілу в ніч на 9 січня намагався вбити свого сусіда по хостелу гранатою.

У Нацполіції розповіли подробиці про інцидент, який стався, коли ЗС РФ атакували Київ та область. Вибух прогримів в хостелі на вулиці Жилянській у Києві.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, бійці полку поліції особливого призначення №1 та вибухотехніки.

Правоохоронці встановили, що між двома мешканцями хостела стався конфлікт. Чоловіки нещодавно приїхали до столиці, разом вживали алкогольні напої, після чого посварилися. Тоді один із них дістав гранату та кинув її у бік іншого. Але обійшлось без постраждалих, адже 42-річний чоловік встиг заховатись у сусідній кімнаті.

Відео дня

Поліцейські затримали 27-річного правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 – замах на умисне вбивство.

За клопотанням слідчих, підозрюваний перебуватиме під вартою. Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Фокус розповідав про різанину, яка сталась в одній із київських шкіл. Дев'ятикласнику, який напав з ножем на вчительку та однокласника, загрожує стаття про вбивство.

А у Хмельницькому судять чоловіка, який заради ефектної пропозиції шлюбу, підірвав гранату у спальні перед коханою.