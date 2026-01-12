Романтика з гранатою: чоловік з Хмельницького влаштував вибух у квартирі для своєї коханої

Ефектна пропозиція руки коштуватиме українцю кількох років свободи. Чоловік влаштував вибух у квартирі, вирішивши освідчитись обраниці за допомогою гранати.

Вибух стався 1 липня 2025 року у спальні квартири на вул. Зарічанській у Хмельницькому. 34-річний місцевий мешканець дістав із тумбочки ручну бойову гранату типу "Ф1", передав своїй співмешканці й висмикнув запобіжне кільце. Однак жінка не втримала боєприпас у руці, тож він впав поряд і здетонував. Про це повідомила пресслужба Хмельницького апеляційного суду.

Фото наслідків після вибуху у квартирі Фото: Національна поліція

Під час розгляду справи обвинувачений пояснив, що хотів "ефектно зробити пропозицію" дівчині. Однак суд визнав романтика з гранатою винним у придбанні та зберіганні боєприпасу без законного дозволу, призначивши йому 3 роки ув'язнення.

Тоді захисник подав апеляційну скаргу. Він просив звільнити чоловіка від відбування призначеного покарання. Адвокат наголошував, що житель Хмельницького визнав свою провину, розкаявся у влаштованому вибуху у квартирі та активно сприяв слідству. Окрім того, юрист нагадав про відсутність завданої шкоди та висновок органу апробації, що у цьому випадку виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Фото з квартири, де стався вибух у Хмельницькому Фото: Національна поліція

Проте апеляційний суд акцентував увагу на тому, що використана для пропозиції руки бойова граната призначена для ураження живої сили і потужна. Незаконне поводження з такою загрожує суспільству більше, ніж з іншими видами боєприпасів.

"Колегія суддів зазначила, що суд першої інстанції врахував усі обставини, на які посилався апелянт, і саме вони стали підставою для призначення обвинуваченому мінімального покарання в межах санкції інкримінованого йому злочину. За результатами розгляду апеляційний суд залишив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін", — передала пресслужба.

Раніше у поліції Хмельницької області інформували, що в результаті вибуху у Хмельницькому ніхто не постраждав. Горе-романтик з місця злочину втік, але його оперативно розшукали й затримали правоохоронці.

Фото затриманого Фото: Національна поліція

