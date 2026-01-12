Романтика с гранатой: мужчина из Хмельницкого устроил взрыв в квартире для своей возлюбленной

Эффектное предложение руки будет стоить украинцу нескольких лет свободы. Мужчина устроил взрыв в квартире, решив сделать предложение избраннице с помощью гранаты.

Взрыв произошел 1 июля 2025 года в спальне квартиры на ул. Заречанской в Хмельницком. 34-летний местный житель достал из тумбочки ручную боевую гранату типа "Ф1", передал своей сожительнице и выдернул предохранительное кольцо. Однако женщина не удержала боеприпас в руке, поэтому он упал рядом и сдетонировал. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

Фото последствий после взрыва в квартире Фото: Национальная полиция

Во время рассмотрения дела обвиняемый объяснил, что хотел "эффектно сделать предложение" девушке. Однако суд признал романтика с гранатой виновным в приобретении и хранении боеприпаса без законного разрешения, назначив ему 3 года заключения.

Тогда защитник подал апелляционную жалобу. Он просил освободить мужчину от отбывания назначенного наказания. Адвокат отмечал, что житель Хмельницкого признал свою вину, раскаялся в устроенном взрыве в квартире и активно способствовал следствию. Кроме того, юрист напомнил об отсутствии причиненного вреда и заключение органа апробации, что в этом случае исправление возможно без изоляции от общества.

Фото из квартиры, где произошел взрыв в Хмельницком Фото: Национальная полиция

Однако апелляционный суд акцентировал внимание на том, что использованная для предложения руки боевая граната предназначена для поражения живой силы и мощная. Незаконное обращение с такой угрожает обществу больше, чем с другими видами боеприпасов.

"Коллегия судей отметила, что суд первой инстанции учел все обстоятельства, на которые ссылался апеллянт, и именно они стали основанием для назначения обвиняемому минимального наказания в пределах санкции инкриминируемого ему преступления. По результатам рассмотрения апелляционный суд оставил апелляционную жалобу защитника обвиняемого без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений", — передала пресс-служба.

Ранее в полиции Хмельницкой области информировали, что в результате взрыва в Хмельницком никто не пострадал. Горе-романтик с места преступления скрылся, но его оперативно разыскали и задержали правоохранители.

Фото задержанного Фото: Национальная полиция

