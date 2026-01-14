Одесская областная прокуратура ищет охранников модельной внешности: СМИ выяснили причину

В Одессе местная компания обратилась с жалобой на Одесскую областную прокуратуру в Антимонопольный комитет. Причиной стал тендер, по которому набирают охранников для зданий прокуратуры.

Авторы жалобы, охранная фирма "Титаниус", пожаловались на дискриминацию и "странно прописанные условия" тендера на охрану зданий правоохранителей, сообщает "Думская".

Согласно тендеру на почти 6,2 млн грн, под охрану планируют передать 10 объектов прокуратуры, где установят круглосуточный пост в рабочие дни. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на помощь охраннику должна приехать группа быстрого реагирования в количестве не менее двух человек в экипировке.

В "Титаниусе" пришли к выводу, что требования к обычным телохранителям больше напоминают "отбор в спецназ или кастинг модельного агентства".

Відео дня

"Прокуратура ожидает от сотрудников представительный внешний вид, отличную физическую форму, спортивные достижения, отсутствие вредных привычек (включая курение), армейский опыт, навыки рукопашного боя и базовые медицинские знания", – перечисляют журналисты издания.

В то же время закон об охранной деятельности не обязывает сотрудников быть некурящими атлетами с идеальной внешностью, отмечают в "Титаниусе".

По их мнению, подобные критерии, которые они называют субъективными, "позволяют отсеять любого кандидата достаточно признать его недостаточно презентабельным".

Еще один пункт, который удивил упомянутую охранную фирму, – требование предоставить экспертный отчет об инклюзивности собственного офиса охранной компании с пандусами, соответствием госстандартам и регистрацией в строительном реестре. Такую проверку в "Титаниусе" считают чрезмерной, поскольку охранники будут работать в помещениях прокуратуры, а не стеречь собственный офис.

Также обязательным условием названо наличие дипломов об обучении охранников в единой электронной базе. Но, указывают авторы жалобы, многие опытные сотрудники получали документы задолго до появления этой системы, и формальный подход может оставить за бортом квалифицированные кадры.

Не меньше вопросов у "Титаниуса" вызвала денежная сторона контракта. Так, если документы покажутся заказчику "неправильно оформленными", проект соглашения позволяет ему не оплачивать услуги. При этом "правильные критерии" тоже не прописаны.

Каждую кандидатуру на вакансию охранника предлагается лично согласовывать с прокуратурой.

Комментарий прокуратуры

В Одесской областной прокуратуре "Думской" заявили, что ежегодное проведение тендеров для обеспечения нужд ведомства "является стандартным рабочим процессом для любого государственного органа, распоряжающегося бюджетными средствами".

В ведомстве заверили, что в этом году требования к участникам точно такие же, как и в прошлом.

"В случае возникновения вопросов участники тендера обращаются в Антимонопольный комитет, который рассматривает обращение и разрешает споры. Комитет принимает решение, прокуратура его выполняет. Сейчас мы получили полный текст решения и знакомимся с ним", – подчеркнули в прокуратуре.

Отметим, что в прошлом году сумма тендера была 3 513 600 грн.

В Антимонопольном комитете информацию пока никак не комментировали.

Напомним, какие сейчас самые популярные вакансии в Украине.

Также сообщалось, что с какого возраста можно работать в Украине, и что предлагают работодатели.