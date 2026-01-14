Одеська обласна прокуратура шукає охоронців модельної зовнішності: ЗМІ з'ясували причину

В Одесі місцева компанія звернулася зі скаргою на Одеську обласну прокуратуру до Антимонопольного комітету. Причиною став тендер, за яким набирають охоронців для будівель прокуратури.

Автори скарги, охоронна фірма "Титаніус", поскаржилися на дискримінацію і "дивно прописані умови" тендера на охорону будівель правоохоронців, повідомляє "Думская".

Згідно з тендером на майже 6,2 млн грн, під охорону планують передати 10 об'єктів прокуратури, де встановлять цілодобовий пост у робочі дні. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на допомогу охоронцю має приїхати група швидкого реагування в кількості не менше двох осіб в екіпіровці.

У "Титаніусі" дійшли висновку, що вимоги до звичайних охоронців більше нагадують "відбір у спецназ або кастинг модельного агентства".

"Прокуратура очікує від співробітників представницького зовнішнього вигляду, чудової фізичної форми, спортивних досягнень, відсутності шкідливих звичок (включно з палінням), армійського досвіду, навичок рукопашного бою і базових медичних знань", — перераховують журналісти видання.

Водночас закон про охоронну діяльність не зобов'язує співробітників бути атлетами з ідеальною зовнішністю, які не палять, зазначають у "Титаніусі".

На їхню думку, подібні критерії, які вони називають суб'єктивними, "дають змогу відсіяти будь-якого кандидата достатньо визнати його недостатньо презентабельним".

Ще один пункт, який здивував згадану охоронну фірму, — вимога надати експертний звіт щодо інклюзивності власного офісу охоронної компанії з пандусами, відповідністю держстандартам і реєстрацією в будівельному реєстрі. Таку перевірку в "Титаніусі" вважають надмірною, оскільки охоронці працюватимуть у приміщеннях прокуратури, а не стерегтимуть власний офіс.

Також обов'язковою умовою названо наявність дипломів про навчання охоронців у єдиній електронній базі. Але, вказують автори скарги, багато досвідчених співробітників отримували документи задовго до появи цієї системи, і формальний підхід може залишити за бортом кваліфіковані кадри.

Не менше запитань у "Тітаніуса" викликав грошовий бік контракту. Так, якщо документи здадуться замовнику "неправильно оформленими", проєкт угоди дозволяє йому не оплачувати послуги. При цьому "правильних критеріїв" теж не прописано.

Кожну кандидатуру на вакансію охоронця пропонується особисто погоджувати з прокуратурою.

Коментар прокуратури

В Одеській обласній прокуратурі "Думській" заявили, що щорічне проведення тендерів для забезпечення потреб відомства "є стандартним робочим процесом для будь-якого державного органу, який розпоряджається бюджетними коштами".

У відомстві запевнили, що цього року вимоги до учасників точно такі самі, як і минулого.

"У разі виникнення запитань учасники тендеру звертаються до Антимонопольного комітету, який розглядає звернення та вирішує суперечки. Комітет ухвалює рішення, прокуратура його виконує. Наразі ми отримали повний текст рішення і ознайомлюємося з ним", — підкреслили в прокуратурі.

Зазначимо, що минулого року сума тендера була 3 513 600 грн.

В Антимонопольному комітеті інформацію поки ніяк не коментували.

